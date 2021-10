La nouvelle pilule expérimentale de Merck peut traiter le COVID-19, réduire de moitié les hospitalisations et les décès

Une pilule prise à la maison, en revanche, allégerait la pression sur les hôpitaux et pourrait également aider à freiner les épidémies dans les coins les plus pauvres et les plus reculés du monde qui n’ont pas accès aux thérapies par perfusion les plus chères.

Dans un bond en avant potentiel dans la lutte mondiale contre la pandémie, le fabricant de médicaments Merck a déclaré vendredi que sa pilule expérimentale pour les personnes atteintes de COVID-19 réduit de moitié les hospitalisations et les décès.

Si autorisé par les régulateurs, ce serait la première pilule montrée pour traiter COVID-19 , ajoutant une toute nouvelle arme facile à utiliser à un arsenal qui comprend déjà le vaccin.

La société a déclaré qu’elle demanderait bientôt aux responsables de la santé aux États-Unis et dans le monde d’autoriser l’utilisation de la pilule. Une décision de la Food and Drug Administration des États-Unis pourrait intervenir dans les semaines qui suivront, et le médicament, s’il obtient l’autorisation, pourrait être distribué rapidement peu de temps après.

Tous les autres COVID-19 les traitements désormais autorisés aux États-Unis nécessitent une intraveineuse ou une injection. Une pilule prise à la maison, en revanche, allégerait la pression sur les hôpitaux et pourrait également aider à freiner les épidémies dans les coins les plus pauvres et les plus reculés du monde qui n’ont pas accès aux thérapies par perfusion les plus chères.

« Cela nous permettrait de traiter beaucoup plus de personnes beaucoup plus rapidement et, nous l’espérons, beaucoup moins cher », a déclaré le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt qui n’était pas impliqué dans la recherche.

Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics ont déclaré que les premiers résultats montraient que les patients ayant reçu le médicament, le molnupiravir, dans les cinq jours suivant le COVID-19 symptômes avaient environ la moitié du taux d’hospitalisation et de décès que ceux qui ont reçu une pilule factice.

L’étude a suivi 775 adultes atteints de COVID-19 léger à modéré qui étaient considérés à haut risque de maladie grave en raison de problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète ou les maladies cardiaques. Les résultats n’ont pas été examinés par des experts externes, la procédure habituelle pour contrôler les nouvelles recherches médicales.

Parmi les patients prenant du molnupiravir, 7,3 pour cent ont été hospitalisés ou sont décédés au bout de 30 jours, contre 14,1 pour cent de ceux recevant la pilule factice. Après cette période, il n’y a eu aucun décès parmi ceux qui ont reçu le médicament, contre huit dans le groupe placebo, selon Merck.

Les résultats étaient si forts qu’un groupe indépendant d’experts médicaux surveillant l’essai a recommandé de l’arrêter tôt.

Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’ils prévoyaient de soumettre les données à la FDA dans les prochains jours.

Même avec l’annonce d’un nouveau traitement potentiellement efficace, les experts ont souligné l’importance des vaccins pour contrôler la pandémie, étant donné qu’ils aident à prévenir la transmission et à réduire la gravité de la maladie chez ceux qui sont infectés.

Le coronavirus de la Maison Blanche Le coordinateur Jeff Zients a déclaré que la vaccination restera la principale stratégie du gouvernement pour contrôler la pandémie. « Nous voulons prévenir les infections, pas seulement attendre de les traiter quand elles surviennent », a-t-il déclaré.

Le Dr Anthony Fauci, la principale autorité du gouvernement en matière de maladies infectieuses, a qualifié les résultats de Merck de « très bonnes nouvelles ».

Merck n’a étudié son médicament que chez des personnes non vaccinées. Mais les régulateurs de la FDA peuvent envisager de l’autoriser pour une utilisation plus large chez les patients vaccinés qui reçoivent une avancée COVID-19 symptômes.

Andrew Pekosz de l’Université Johns Hopkins a prédit que les vaccins et les médicaments antiviraux seraient finalement utilisés ensemble pour se protéger contre les pires effets de COVID-19 .

« Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des substituts à la vaccination – les deux doivent être considérés comme deux stratégies pouvant être utilisées ensemble pour réduire considérablement les maladies graves », a déclaré Pekosz, spécialiste en virologie.

Les patients prennent quatre comprimés de molnupiravir deux fois par jour pendant cinq jours. Des effets secondaires ont été signalés par les deux groupes dans l’essai Merck, mais ils étaient légèrement plus fréquents chez ceux qui ont reçu une pilule factice. L’entreprise n’a pas précisé les problèmes.

Les résultats d’études antérieures ont montré que le médicament n’a pas profité aux patients qui étaient déjà hospitalisés pour une maladie grave. Ce n’est pas surprenant, étant donné que les médicaments antiviraux sont plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés avant que le virus ne s’installe dans le corps.

Les États-Unis ont approuvé un médicament antiviral, le remdesivir, pour COVID-19 , et a autorisé l’utilisation d’urgence de trois thérapies par anticorps qui aident le système immunitaire à combattre le virus. Mais tous les médicaments sont chers et doivent être administrés par voie intraveineuse ou par injection dans les hôpitaux ou les cliniques, et les stocks ont été épuisés par la dernière vague de la variante delta.

Il a été démontré que les médicaments à base d’anticorps réduisent les hospitalisations et les décès d’environ 70 % lorsqu’ils sont administrés à des patients à haut risque, soit environ 20 points de pourcentage de plus que la pilule de Merck. Mais les experts ont mis en garde contre la comparaison des résultats des deux, étant donné la nature préliminaire des données de Merck.

Les experts de la santé, dont Fauci, réclament depuis longtemps une pilule pratique que les patients pourraient prendre lorsque COVID-19 les premiers symptômes apparaissent, de la même manière que le Tamiflu est administré pour accélérer la guérison de la grippe.

Comme les autres antiviraux, la pilule de Merck agit en interférant avec la capacité du virus à copier son code génétique et à se reproduire.

Le gouvernement américain s’est engagé à acheter suffisamment de pilules pour traiter 1,7 million de personnes, en supposant que la FDA autorise le médicament. Merck a déclaré qu’elle pouvait produire des pilules pour 10 millions de patients d’ici la fin de l’année et qu’elle avait des contrats avec des gouvernements du monde entier. La société n’a pas annoncé de prix.

Plusieurs autres sociétés, dont Pfizer et Roche, étudient des médicaments similaires et pourraient publier des résultats dans les semaines et les mois à venir.

Merck avait prévu d’inscrire plus de 1 500 patients à son essai de stade avancé avant que le conseil indépendant ne l’arrête prématurément. Les résultats rapportés vendredi comprenaient des patients d’Amérique latine, d’Europe et d’Afrique. Les dirigeants ont estimé que 10 pour cent des patients étudiés venaient des États-Unis.

