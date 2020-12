La nouvelle option offerte par Disney + que peu de gens connaissent

Le service de streaming Disney + est arrivé en Amérique latine en novembre et s’est rapidement positionné comme l’un des favoris des téléspectateurs, ayant parmi son contenu diverses productions de Disney, Star Wars, Marvel, Pixar et National Geographic. S’il y a bien une série qui se démarque des autres le mois dernier, c’est clairement «The Mandalorian», qui a réussi à captiver le public avec le sympathique Baby Yoda.

Son arrivée a rendu la guerre des plateformes, avec Netflix, Amazon Prime Video et HBO, plus compétitive, et de cette manière les abonnés ont plus de fenêtres audiovisuelles pour sélectionner ce qu’ils veulent voir. Comme chaque semaine, Disney Plus enrichit son incroyable catalogue avec de nouveaux films et programmes, et parmi cela il y a une option que tout le monde ne connaît pas.

Il s’agit de la modalité ‘Collection Ambiance Scenescapes’, une option qui il est parfait pour la détente et la concentration. Ce Il est destiné aux personnes qui travaillent à domicile pour le Coronavirus, mais il peut être adapté pour lire des moments ou simplement avoir quelque chose de doux à écouter. Les vidéos durent longtemps, certaines durent jusqu’à trois heures et toutes sont recommandées.

+ Les titres de ‘Scenescapes Ambiance Collection’ sur Disney +:

1. «Dory’s Reef»: « Plongez dans les eaux et observez la faune aquatique du monde de Nemo et Dory ».

2. «Bûche de Noël du château d’Arendelle»: « Pour vos fêtes de fin d’année, créez une atmosphère hivernale avec la bûche de Noël du château d’Arendelle d’Anna et Elsa. Le château a été récemment décoré cette année avec des objets datant du récent voyage d’Anna, Elsa, Olaf, Kristoff et Sven dans le Forêt enchantée. Bonnes vacances d’Arendelle! « .

3. «Collection de levers de soleil»: « Une vue inspirante des parcs Disney que peu de gens ont connue auparavant, au lever du soleil ».

4. «Zenimation»: « Débranchez, détendez-vous et rafraîchissez vos sens pour un moment de pleine conscience avec Zenimation de Walt Disney Animation Studios. Que l’océan appelle bébé Moana, Anna et Kristoff marchant dans une forêt gelée ou Baymax et Hiro Hamada survolant San Fransokyo , ces scènes emblématiques deviennent une expérience auditive pas comme les autres avec les sons des vagues de l’océan, une forêt gelée et un vol en vol « .

Il ne fait aucun doute que les utilisateurs de Disney Plus Ils apprécieront cette option incroyable, pour l’utiliser de la manière qu’ils voient le mieux. Comme nous l’avons mentionné, il est principalement destiné aux travailleurs à domicile, mais ils s’adapteront à toutes les circonstances.