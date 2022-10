La nouvelle option Chrome rendra le navigateur plus rapide et consommera moins de mémoire

in

La prochaine grande chose à propos de Google Chrome est en train de sortir : vos onglets ne consommeront plus autant de mémoire.

Google travaille depuis des années pour faire de Chrome un navigateur moins « consommateur » de ressources qu’il l’a été pendant des années, à travers différentes mesures et fonctions qui arrivent avec chaque version. Depuis quelque temps, l’entreprise travaille au développement d’un nouvel outil axé sur l’amélioration de l’efficacité de Chromeet tout semble indiquer que son arrivée est beaucoup plus proche que nous ne pouvions l’imaginer.

C’est du moins ce que suggèrent les indices découverts par les gens de Chrome Unboxed, grâce auxquels il a été possible de savoir que Chrome est sur le point d’introduire non pas une, mais deux nouvelles fonctionnalités conçu pour économiser la batterie et la mémoire.

Chrome lance des modes d’efficacité pour économiser la batterie et la mémoire

Pour l’instant, les deux fonctions ont été découvertes dans Chrome Canary, la version expérimentale du navigateur, où Google teste de nouvelles fonctions avant de décider si elles se retrouveront ou non dans la version finale.

Dans celui-ci, les nouveaux modes « Haute efficacité » et « Économie de batterie » ont été découverts. Ce dernier permet réduire le taux de rafraîchissement pour réduire la consommation d’énergie, tandis que le premier, une fois activé, permet de mettre les onglets non utilisés pendant un certain temps en état d’hibernation.

Les deux modes peuvent être activé à partir de la barre d’outils Chrome elle-même. En ce sens, on s’attend à ce que mode d’économie de mémoire servent également à atteindre le navigateur fonctionne plus rapidementen disposant d’une plus grande quantité de ressources à diriger vers les onglets réellement utilisés.

Les deux fonctions sont encore en phase de développement, mais peuvent déjà être essayez de télécharger la version Canary de Chrome, et activation de l’option expérimentale correspondante ou « Flag ».

Ceux qui décident d’attendre son arrivée dans la version stable, doivent savoir que, probablement, faut encore patienter un peu jusqu’à ce que les nouvelles options soient disponibles dans la version stable du navigateur. Dans tous les cas, il est toujours recommandé de maintenir Chrome à jour avec la dernière version afin de ne manquer aucune actualité.

