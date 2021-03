La nouvelle Opel Astra arrive en 2022 et a déjà été prise sur des photos d’espionnage

Lancée en 2015, la génération actuelle de Opel Astra est, aux côtés d’Insignia, l’un des derniers vestiges de l’époque où la marque allemande appartenait à General Motors, et est sur le point d’être remplacée.

Basée sur la plate-forme de la future Peugeot 308 (une version mise à jour de l’EMP2), la nouvelle Astra devrait arriver en 2022 et subit déjà des tests, après avoir été capturée dans une série de photos espions qui nous permettent d’anticiper ses formes.

Malgré le camouflage abondant (et très jaune), il est possible d’envisager un changement radical par rapport au courant en termes de style.

Quels changements?

À en juger par les photos d’espionnage auxquelles nous avons eu accès, il semble que la promesse faite par Mark Adams, directeur du design d’Opel, qui dans des déclarations aux Britanniques Autocar a déclaré «ce que Mokka est pour son segment Astra sera pour le segment C», va ne soyez pas loin de la vérité.

Dans la partie avant, malgré le camouflage, il est possible de voir que la nouvelle Astra aura «le nouveau visage de la marque allemande», baptisée Opel Vizor.

À l’arrière, les phares semblent également s’être inspirés du nouveau Mokka, le modèle avec lequel la marque allemande a lancé le langage du design qui, petit à petit, devrait régir tous ses modèles.

Que savons-nous déjà?

Sachant qu’elle devrait être basée sur une évolution de la plate-forme EMP2, il est peu probable que la nouvelle Opel Astra ait une version 100% électrique.

Cependant, cela ne signifie pas qu’Astra n’acceptera pas l’électrification, les versions hybrides étant pratiquement assurées brancher, quelque chose que nous voyons déjà se produire sur l’Opel Grandland X.



© Raison automobile



De cette façon, il est probable que nous aurons une Astra hybride brancher traction avant et puissance combinée de 225 ch et une autre, plus puissante, avec une puissance combinée de 300 ch, une transmission intégrale et, peut-être, avec le nom GSi, se présentant comme la version la plus sportive de la gamme.

Enfin, compte tenu du fait qu’elle utilisera une plate-forme PSA, la gamme de moteurs Astra actuellement sur le marché devrait être abandonnée – ils sont toujours 100% Opel – et la nouvelle Astra commencera à utiliser la mécanique PSA.