La nouvelle offre PS5 offre six mois d’Apple TV+ gratuitement

Si vous avez une console PlayStation 5 et que vous voulez voir ce que tout cela Ted Lasso la palabre est sur le point, vous avez de la chance. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 juillet 2022, vous pouvez obtenir six mois d’Apple TV+ gratuitement via l’application PS5 Media. Cette offre n’est ouverte qu’aux propriétaires de PS5, car vous devez l’activer via la console elle-même. La meilleure partie est que les abonnés existants peuvent également en profiter, ce qui signifie que tout le monde est le bienvenu.

Comme détaillé sur le site officiel de PlayStation, voici comment réclamer les six mois gratuits d’Apple TV+ :

Recherchez l’application Apple TV dans la barre de recherche de votre console PS5 ou sous « Toutes les applications » dans Media home. Téléchargez et ouvrez l’application Apple TV et suivez les instructions à l’écran. Connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez un identifiant Apple si vous n’en avez pas déjà un. Profitez de vos six mois gratuits d’Apple TV+.

Une fois les six mois d’accès gratuit expirés, vous pouvez soit annuler votre abonnement, soit payer 4,99 € par mois pour continuer à regarder les films et les émissions de télévision du service. Encore une fois, vous ne pouvez activer cette offre que via le système PS5. « L’échange est requis via votre console PlayStation 5. » Une fois activé, vous pourrez découvrir le stade Selhurst Park de Crystal Palace dans toute sa splendeur et regarder des films comme Pour toute l’humanité.