La nouvelle musique ABBA arrivera «définitivement» cette année

Alesis M1 ACTIVE 330 USB (la paire)

Fort de ses années d'expérience dans la conception et la fabrication d'enceintes de Studio, ALESIS renouvelle sa série M1Active USB avec les nouvelles M1Active 330 USB. Cette série à été pensée et construite en utilisant la technologie de nombreuses fois primée des Monitor One et M1Active, tout en y intégrant une interface audio USB pour encore plus de polyvalence.