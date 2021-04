La nouvelle montre numérique de Casio marque le 40e anniversaire du lancement de la première navette spatiale

Casio est sur le point de lancer une montre en édition limitée commémorant le 40e anniversaire du premier lancement de la navette spatiale de la NASA.

Le G-Shock DW5600NASA21-1 présente un design noir et blanc inspiré de l’esthétique de la navette spatiale Columbia , qui a décollé lors de la mission STS-1 le 12 avril 1981.

La montre STS-1 édition 40e anniversaire sera mise en vente au prix de 140 € à 7 h HAE (11 h 00 GMT) le lundi 12 avril. sur le site Internet de Casio G-Shock .

«Le DW5600 commémoratif rend hommage à des décennies d’exploration spatiale et a été conçu pour les collectionneurs de montres et les passionnés de l’espace en commémoration du 40e anniversaire du lancement de la première navette spatiale», a écrit Casio sur son site Web.

Pilotée par les astronautes de la NASA John Young et Bob Crippen, la mission STS-1 a été qualifiée de «vol d’essai le plus audacieux de l’histoire». Le premier vol de la navette spatiale a démontré qu’un vaisseau spatial réutilisable pouvait se lancer comme une fusée et revenir sur Terre sous la forme d’un planeur ailé. Il s’agissait de la première des 135 missions du programme de 30 ans, qui a pris fin en 2011.

La montre numérique G-Shock a un cadran blanc avec un logo rouge NASA « ver » et un fond de boîtier en acier inoxydable avec une silhouette gravée de la navette spatiale. Le bracelet de montre noir et blanc assorti est inscrit « STS-1 » et « United States » et a le drapeau américain imprimé sur la boucle de la bande, évoquant les marques sur l’orbiteur de la navette.

La montre Casio G-Shock DW5600NASA21-1 est emballée dans une boîte extérieure qui affiche les statistiques de la mission STS-1 et une boîte intérieure qui représente le trajet de deux jours du vol en orbite terrestre. (Crédit d’image: Casio G-Shock)

L’écran présente également un graphique de rétroéclairage qui représente la silhouette de la navette et les années «1981 – 2021» lorsqu’il est éclairé.

Le DW5600NASA21-1 est livré dans une boîte qui est conçue d’après les écrans d’affichage de Columbia, avec des statistiques sur la mission STS-1 et une boîte qui illustre l’orbite de deux jours du vol autour de la Terre.

La conception du nouveau Casio G-Shock DW5600NASA21-1 rend hommage à STS-1, le premier lancement de navette spatiale de la NASA il y a 40 ans. (Crédit d’image: Casio G-Shock)

Plus qu’un simple commémoratif, le Casio G-Shock DW5600 à face carrée (dans les deux variantes «C» et «E») faisait partie des modèles et des marques de montres-bracelets que la NASA a approuvés pour ses astronautes à utiliser sur la navette spatiale. Les montres G-Shock transportées dans l’espace étaient généralement de couleur noire et grise, mais partageaient le même facteur de forme et les mêmes modes que la nouvelle édition limitée du 40e anniversaire de la STS-1.

Le DW5600NASA21-1 est le deuxième G-Shock sur le thème de la NASA . Le premier modèle, le DW5600NASA20 entièrement blanc, est sorti le 24 avril 2020 et s’est rapidement épuisé.