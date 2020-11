La nouvelle mission chinoise Chang’e-5 pour collecter des échantillons de roches lunaires et les ramener sur Terre

Agence France-Presse24 nov.2020 13:58:00 IST

Une fusée se dirigeant vers la lune pour ramener les premiers échantillons lunaires en quatre décennies a décollé de Chine mardi dans le dernier jalon des ambitions spatiales de Pékin.

La Chine a investi des milliards dans son programme spatial géré par l’armée, dans l’espoir d’avoir une station spatiale avec équipage d’ici 2022 et d’envoyer éventuellement des humains sur la Lune.

L’objectif de la mission est de pelleter les roches lunaires et le sol pour aider les scientifiques à découvrir les origines, la formation et l’activité volcanique de la Lune à sa surface.

Des images de la télévision d’État du lancement ont montré la fusée explosant dans une nuit sombre et portant la sonde Chang’e-5 – du nom de la mythique déesse chinoise de la lune – avec d’énormes nuages ​​de fumée s’échappant en dessous.

Le vaisseau spatial de huit tonnes a décollé à 4 h 30 (lundi 20 h 30 GMT) au Centre spatial de Wenchang, dans la province insulaire méridionale de Hainan.

Les foules ont regardé le lancement depuis la plage de l’île tropicale chinoise, tenant des téléphones portables en l’air pour filmer alors que la fusée explosait dans le ciel.

La mission initiale, prévue pour 2017, a été retardée en raison d’une panne moteur de la fusée Long March 5.

En cas de succès, la Chine ne sera que le troisième pays à avoir récupéré des échantillons de la Lune, après les États-Unis et l’Union soviétique dans les années 1960 et 1970.

La sonde chinoise collectera deux kilogrammes de matériau de surface dans une zone jusqu’alors inexplorée connue sous le nom d’Oceanus Procellarum – ou “Ocean of Storms” – qui consiste en une vaste plaine de lave, selon la revue scientifique Nature.

La sonde devrait atterrir à la fin novembre et collecter des matériaux pendant un jour lunaire, soit environ 14 jours terrestres.

Les échantillons seront ensuite renvoyés sur Terre dans une capsule programmée pour atterrir dans la région de la Mongolie intérieure du nord de la Chine début décembre, selon l’agence spatiale américaine NASA.

Une des missions les plus risquées

La mission est techniquement difficile et implique plusieurs innovations jamais vues lors des précédentes tentatives de collecte de roches lunaires, a déclaré Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

“Les États-Unis n’ont jamais fait de retour d’échantillons robotiques. Le modèle soviétique était très limité et ne pouvait atterrir qu’à certains endroits restreints”, a déclaré McDowell. AFP.

«Le système chinois sera le système robotique de retour d’échantillons le plus flexible et le plus performant à ce jour».

Un rover lunaire chinois a atterri de l’autre côté de la Lune en janvier 2019, lors d’une première mondiale qui a renforcé les aspirations de Pékin à devenir une superpuissance spatiale.

C’était la deuxième sonde chinoise à atterrir sur la Lune, après la mission du rover Yutu («Jade Rabbit») en 2013.

Chen Lan, analyste indépendant chez GoTaikonauts, spécialisé dans le programme spatial chinois, a déclaré que le dernier lancement était une chance pour la Chine de développer une technologie qui serait utilisée dans un futur atterrissage spatial habité et l’a décrit comme “l’une des missions les plus risquées lancées. par la Chine “.

“Il doit non seulement décoller de la surface lunaire et rentrer dans l’atmosphère terrestre à une vitesse plus élevée, mais aussi effectuer des opérations de rendez-vous et d’amarrage en orbite lunaire en orbite lunaire”, a déclaré Chen. AFP.

L’officiel Xinhua L’agence de presse a salué mardi le lancement de Chang’e-5 comme un signe du leadership de la Chine dans l’espace.

“Bien que la Chine prenne désormais la tête de l’exploration lunaire à travers des décennies d’innovation indépendante dans les technologies spatiales, elle s’est toujours engagée à partager les réalisations”, a déclaré Xinhua dans un commentaire.

La dernière sonde Chang’e-5 fait partie d’une série d’objectifs ambitieux fixés par Pékin, notamment la création d’une fusée super puissante capable de fournir des charges utiles plus lourdes que celles que la NASA et la société de fusées privées SpaceX peuvent gérer, une base lunaire, un équipage permanent station spatiale, et un rover Mars.

.

