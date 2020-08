La nouvelle mise à jour Grounded est maintenant disponible

Grounded est l’une des plus grosses surprises de l’été et, si vous nous dépêchez, de l’année 2020. La nouvelle proposition d’Obsidian, qui développe également Avowed, est arrivée en juillet dernier sur Game Preview et Xbox Game Pass. Et, dès le premier instant, il est devenu un phénomène de masse, rassemblant des millions d’acteurs dans cette étrange et «minuscule» aventure.

La meilleure façon de remercier ce soutien, comme ils l’ont eux-mêmes dit, est de développer le jeu avec diverses mises à jour. Le premier d’entre eux que nous savions arriverait fin août et Il est maintenant disponible sur Xbox One et PC. De plus, comme nous vous l’avons dit, il apporte diverses améliorations et du nouveau contenu qui rendent cette aventure miniature encore plus grande.

Grounded inclut les avantages dans sa nouvelle mise à jour

Parmi les nombreux ajouts, on retrouve l’apparition de diverses plumes d’oiseaux dans le jardin arrière. Ce sont de nouveaux éléments d’artisanat avec lesquels créer divers ustensiles, structures et armes. En revanche, nous aurons désormais deux nouvelles catégories de missions dans BURG.L: les missions Chipsleuth, qui nous demanderont d’explorer tout le jardin pour trouver des jetons BURG.L, et les missions Artificer, qui nous proposeront de créer des éléments spécifiques.

Une autre des fonctionnalités intéressantes que Grounded ajoute avec sa nouvelle mise à jour sont les avantages. Ce sont des mutagènes qui nous permettent de sélectionner jusqu’à trois options différentes à appliquer à nos personnages. Avec cela, nous devrions pouvoir survivre un peu plus facilement dans la cour arrière.

Grounded est maintenant disponible sur Xbox One et PC et aura une option de livraison intelligente lorsque la Xbox Series X sortira.