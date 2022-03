La nouvelle mini-série mystère qui fait déjà fureur sur Netflix et idéale pour le week-end

Netflix

Si vous cherchez quelque chose d’éphémère à regarder le week-end prochain, nous vous recommanderons ici une mini-série qui n’est sur la plateforme que depuis peu de temps et qui figure déjà parmi les plus choisies.

© GettyLa nouvelle mini-série mystère qui fait déjà fureur sur Netflix et idéale pour le week-end.

Semaine après semaine, le service de streaming Netflix est chargé de publier plusieurs titres qui s’attendent à être reproduits, mais seuls certains d’entre eux sont reconnus comme minisérie et ils sont généralement l’un des contenus les plus choisis par les abonnés. Le manque de temps ou la recherche d’une histoire qui nous permette d’en continuer une autre sont de plus en plus constants, et c’est pourquoi à cette occasion nous vous recommanderons un nouveau titre mystère qui fait déjà parler et que vous ne pouvez pas manquer.

Ces derniers temps, certaines des émissions les plus réussies de la plate-forme étaient C’est comme ça qu’ils nous voient, incroyable et choses à nettoyer, simplement parce qu’il a une durée qui le rend parfait pour en profiter en une seule journée, dans certains cas. On a récemment appris qu’Inventing Anna, la dernière de Shonda Rhimes, a été couronnée la mini-série la plus regardée de l’histoire du streaming, mais peut-être peut-elle être dépassée par Le pire colocataire de tous les tempsle programme à ne pas manquer ce week-end.

Les pires colocataires du mondetel qu’il a été traduit pour l’Amérique latine, a été ajouté au catalogue le 1er mars et dans sa première semaine, il a eu une large audience pour se positionner à la cinquième place des plus regardés, derrière L’amour est aveugle, quelqu’un ment, invente Anna et Vikings : Walhalla. Quelques jours plus tard, il a été confirmé que la production de Blumhouse Television avait obtenu au cours de ses six premiers jours un total de 52 380 000 millions d’heures regardées dans le monde.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Cette nouvelle série documentaire en cinq parties de Blumhouse Television présente quatre histoires terrifiantes sur des colocataires apparemment inoffensifs qui deviennent un cauchemar pour leurs victimes sans méfiance lorsque leurs intentions toujours mauvaises et parfois violentes sont révélées. Ces histoires vraies obsédantes racontent le danger qui peut se cacher dans la chambre d’à côté ».

Au total on nous présente quatre cas 5 épisodes, dont un est divisé en deux parties : « Appelle-moi grand-mère » (45 minutes), « Attention aux silencieux » (45 minutes), « Le marathonien » (62 minutes), « Colocation recherchée – Partie 1 » (39 minutes) et « Colocation recherchée – Partie 2 » (41 minutes). Les critiques lui ont donné des critiques favorables, similaires à l’avis des téléspectateurs, puisque sur sa page IMDb il a une note de 7,2/10, sûrement en raison de son intrigue captivante qui le rend agréable en peu de temps.

