La nouvelle mini-série de seulement 3 heures qui a dépassé Stranger Things et Virgin River sur Netflix

Un nouveau Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix a été publié en ce moment et une mini-série a surpassé le reste du contenu pour devenir la favorite du moment. Regardez ce que c’est !

©NetflixLa nouvelle mini-série de seulement 3 heures qui a dépassé Stranger Things et Virgin River sur Netflix.

Ce n’a pas été la meilleure année au niveau corporatif pour Netflixaprès les confirmations de deux fortes baisses d’abonnés à travers le monde, mais il ne fait aucun doute que les sorties via son service de streaming conquièrent le public et sont le point culminant de 2022. Ces derniers temps, c’est une constante qu’un titre devienne un instant rage et cette semaine n’a pas fait exception.

Quand on parle de premières populaires, choses étranges C’est le premier à émerger après être revenu avec succès sur la plateforme avec la diffusion de sa quatrième saison et ses fans attendent déjà avec impatience le dernier opus. De la même manière, Rivière Vierge a généré une forte demande après le lancement de sa troisième partie et est également attendu pour les prochains chapitres. Cependant, aucun de ces programmes n’est actuellement plus regardé que Continuer à respirer.

Selon le dernier rapport du site Web FlixPatrol, Continuez à respirer (continuez à respirer) en tête du Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix dans le monde aujourd’hui. Ce drame créé par Martin Gero et Brendan Gall a été ajouté au catalogue le 28 juillet, mais en moins d’une semaine, il est devenu le spectacle le plus demandé dans différents pays. Selon les chiffres officiels, en quatre jours, il a obtenu 48 090 000 d’heures jouées.

De quoi s’agit-il Continuer à respirer? Cette mini-série composée de seulement six chapitres totalisant un peu plus de 3 heures tourne autour de Liv, une avocate new-yorkaise qui s’écrase dans un avion privé à la lointaine frontière canadienne. Une fois sur place, il doit survivre seul face aux intempéries et à l’adversité, affrontant la nature impitoyable de l’endroit comme ses propres démons.

Mélissa Barrera (Live), Jeff Willbusch (Danie), Florence Lozano (la mère de Liv), Jean-Paul Espinosa (le père de Liv) et austin stowell constituer le casting principal de Continuer à respirer, actuellement la série Netflix la plus regardée au monde. En revanche, l’opinion des critiques a été différente de celle des téléspectateurs qui ont mené l’émission au numéro un, puisque sur Rotten Tomatoes elle n’a qu’une note de 53%.

