La nouvelle marque partira et portera de Brasilia au Brésil

Trois jeunes femmes ont fait décoller le rêve d’entreprendre, face à l’évolution des comportements de consommation et aux réflexions sur l’égalité des sexes, de plus en plus vivantes dans la vie quotidienne. Il s’agit de Lumas, un fabricant de chemises né dans le but de promouvoir le protagonisme féminin à travers des messages d’impact sur une entreprise durable. Fernanda Sales, Laura Christine et Yasmin Franklin sont les noms à la tête de la marque, qui a traversé un processus de création innovant et lancera bientôt une collection capsule de T-shirts avec des phrases vantant le pouvoir des femmes.

Les dictons du produit incluent: «Libérez-vous», «S’aimer soi-même est une révolution», «Soyez votre propre lumière», «Parfait est le courage d’être et im.per.feita». Fernanda Sales explique que lumas est de donner de la lumière, cela signifie de faire des gestes et de promouvoir des mouvements en résonance avec la voix féminine. «Nous existons pour illuminer le pouvoir féminin, en faisant ressortir accueil et équité. Nous voulons être une référence dans la production de mode consciente et ciblée, en promouvant le protagonisme féminin, en éveillant les femmes à la réalisation de soi », explique Fernanda.

La durabilité est l’une des lignes directrices de la marque, qui comprend cet atout comme faisant partie de l’ensemble du processus de création et de production. Les actions vont de la priorisation de la chaîne de production des femmes, de la valorisation de la diversité et de la culture locales, en passant par la sélection de matières premières respectueuses de l’environnement. «Nous allons promouvoir la liberté, la confiance en soi et l’autonomisation des femmes dans tous les processus, en impliquant le consommateur et les parties prenantes», ajoute Yasmin.

Processus créatif

La marque est née d’un modèle de co-création, considérant le processus ouvert de planification stratégique et de branding, avec partage de connaissances créatives. «Oui, nous avons ouvert nos feuilles de calcul, expliqué ce qui avait été fait et enregistré les réunions, partageant avec le public. Quiconque veut voir en pratique comment mettre en place un plan stratégique, remplir un Canvas ou SWOT, peut y aller dans les posts, car nous n’épargnons aucun détail », explique Laura Christine, également associée de l’entreprise.

Des spécialistes tels que Ricardo Masstalerz (Empretec DF), Bruno Rafael (Sambarelove) et Gilberto Soares (R2 Produções) ont contribué en tant qu’invités de la marque, notamment en indiquant la méthodologie pour ceux qui se structurent ou restructurent en ce moment. «Lancer une marque sans produit renforce encore la hiérarchie de la marque, renforce l’entreprise, car si le produit devient obsolète demain, la marque est en place, pouvant utiliser sa force pour de nouveaux produits, être durable», explique Fernanda Sales, partenaire chez marque.

Le modèle de co-création ouverte a attiré l’attention d’autres professionnels du marché, tels que Gilberto Lima, président de l’Instituto Iluminante, homme d’affaires, futuriste, ancien président de la Chambre des pays de langue portugaise – CPLP, ancien directeur de l’APEX et fondateur de l’AJE – Association des jeunes entrepreneurs de Brasilia; Anne Bonatto, spécialiste du marketing d’influence; Julia Barbeito, en stratégie de marque en marketing numérique; et Nat Rezende, responsable du Carnaval no Parque en 2018, 2019 et 2020.