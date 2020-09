La nouvelle marque Intel Evo mettra en avant les ordinateurs portables haut de gamme “ Project Athena ” mis à jour

Le nouvel autocollant Intel Evo que vous verrez sur les ordinateurs portables cet automne est la réponse d’Intel à la question: «Qu’est-ce que cela rend ce PC portable si spécial, de toute façon?»

Depuis qu’Intel a lancé son programme de PC haut de gamme Project Athena, il y a dix-huit mois, Intel et ses partenaires ont du mal à communiquer ce qui rend leurs ordinateurs portables conçus en collaboration meilleurs que les autres. Evo est son nouveau signal. Dans ce qu’Intel appelle officieusement le «Projet Athena Deuxième Édition», a déclaré Intel comment il donne la priorité à sa nouvelle marque Intel Evo en tant que badge pour identifier ces ultrabooks premium, tout en redéfinissant ce qu’ils représentent: le travail basé sur le cloud et le navigateur.

Intel lance mercredi la nouvelle marque Evo parallèlement au dévoilement officiel et final de ses processeurs Tiger Lake de 11e génération. La deuxième édition de la plate-forme Project Athena demande une spécification minimale d’un Intel Core i5 / i7 de 11e génération avec graphiques Iris Xe, aux côtés d’un écran Full HD de 12 à 15 pouces (ou supérieur), d’un châssis de 15 mm ou plus mince et la technologie de réglage dynamique d’Intel.

Le HP Elite Dragonfly n’était que l’un des nombreux ordinateurs portables Project Athena de première génération … mais le sauriez-vous simplement en le regardant?

Les badges Intel Evo accompagneront quatre nouveaux ordinateurs portables minces et légers au lancement, et d’autres à venir: le Lenovo Yoga 9i récemment annoncé, l’Asus Zenbook Flip S, le Samsung Galaxy Book Flex 5G et la dernière version de l’Acer Swift 5. (Y aura-t-il un véritable autocollant? Nous n’en sommes pas certains, mais l ‘«identifiant visuel» Engineered for Mobile Performance utilisé pour les ordinateurs portables Athena était uniquement destiné aux présentoirs en magasin.)

En tout, vingt designs Evo sont attendus d’ici la fin de l’année, ont déclaré les dirigeants d’Intel. Les autocollants Intel Evo apparaîtront sur les ordinateurs portables d’Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung, comme auparavant. Mais comme Intel l’a promis, il y aura de nouveaux ajouts pour 2020: Dynabook, LG et MSI. Cela signifie-t-il que nous verrons un PC de jeu Intel Evo? Intel ne le dit pas.

Que contient un PC Evo?

La prémisse fondamentale de ce qu’Intel tente d’accomplir avec le projet Athena, ou Evo, n’a pas changé: travailler avec les fabricants de PC pour co-concevoir des ordinateurs portables qui répondent rapidement, toujours connectés et peuvent durer toute la journée avec une seule charge. Plus de cinquante PC «Athena» de première génération expédiés par les partenaires d’Intel. Mais la désignation «Athéna» n’a jamais été très prononcée, apparaissant parfois sur une fiche technique et un peu plus. La nouvelle marque Evo peut aider à changer cela.

Intel Voici les spécifications de base d’un Evo PC. Naturellement, le nouveau processeur Intel Tiger Lake d’Intel est un composant fondamental.

Intel a promis des gains significatifs en vitesse d’horloge pour sa puce Tiger Lake de 11e génération, notamment en offrant ce qu’il appelle la «meilleure expérience de jeu ultraportable», y compris un doublement des performances de jeu par rapport au processeur Ice Lake de 10e génération. Mais la productivité semble toujours être l’objectif de la plate-forme Athena et du badge Evo: Intel promet 20% de performances en plus dans les applications bureautiques que les plates-formes concurrentes, ce qui signifie Ryzen d’AMD.

«Evo sera l’objectif principal pour le reste de cette année et l’année prochaine», a déclaré Josh Newman, vice-président et directeur général des segments d’innovation PC au sein du groupe informatique client d’Intel, dans une interview. «Ce seront les meilleurs ordinateurs portables pour faire avancer les choses.»

Intel

Intel a développé le programme Athena original en utilisant ses spécialistes en sciences sociales internes pour déterminer ce que les gens faisaient réellement avec leurs ordinateurs portables. La société a ensuite chargé ses ingénieurs de travailler aux côtés des équipes de fabricants de PC pour co-développer du matériel afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Dans certains cas, cela signifiait également travailler directement avec des fournisseurs de composants tiers: plus de 140 composants sont désormais certifiés Athena, avec de nouveaux ajouts qui incluent de la mémoire et des disques SSD avec un micrologiciel personnalisé.

Intel a mesuré le succès d’un ordinateur portable Evo ou Athena sur plusieurs «expériences clés», qui incluent la rapidité de réaction d’un ordinateur portable, sa capacité à se réveiller instantanément, sa charge rapide, etc. Ce qu’Intel nous a montré de sa nouvelle deuxième édition des expériences clés Athena semble dépourvu de ce qu’Intel nous a montré l’année dernière, bien que les dirigeants aient déclaré avoir en fait augmenté le nombre d’expériences clés qu’ils testent.

Réactivité, longue durée de vie de la batterie (9 heures ou plus avec un écran 1080p, 7 heures avec 4K), moins d’une seconde pour se réveiller instantanément et une charge rapide (30 minutes pour permettre jusqu’à 4 heures d’utilisation) sont les priorités des ordinateurs portables Evo , ainsi que la connectivité via Wi-Fi 6 et la nouvelle spécification d’E / S Thunderbolt 4. Les PC Evo disposeront également d’un minimum de 8 Go de mémoire et d’au moins 256 Go de stockage SSD NVMe / PCIe.

Intel Une liste détaillée des spécifications qui font partie de la plate-forme Intel Evo / Project Athena Second Edition.

La façon dont les gens travaillent a changé, et pas seulement à cause de la pandémie, qui a contribué à pousser Zoom et d’autres applications de visioconférence au premier plan. La montée en puissance des applications Web est survenue avant, et c’est un changement encore plus important. «Les jeunes professionnels vivent dans le navigateur», a expliqué Newman. “Il s’agit de plus en plus de services cloud et de tout faire dans le navigateur avec des centaines d’onglets ouverts et des outils pour gérer ces onglets dans des projets.”

Avec des programmes s’exécutant dans le cloud, plutôt qu’à partir de votre stockage local, votre façon de travailler et même vos exigences système changent. “Cela nous a aidés à comprendre, quels sont les vrais flux de travail?” Newman continua. “Quelles sont les vraies charges de travail? Quel est l’impact sur les performances d’avoir 100 onglets de navigateur ouverts? Tous ces éléments nous aident à définir les expériences pour lesquelles nous devons concevoir et, en fin de compte, les expériences que nous devons tester et vérifier”, a-t-il ajouté. .

Dans une présentation faite par Intel à , ces expériences comprenaient un certain nombre d’applications et de sites Web connectés: le navigateur Chrome, interagissant avec des sites rich media comme ESPN et YouTube; Zoom, bien sûr, ainsi que des applications Web comme LinkedIn, Twitter et Slack. La réactivité d’un ordinateur portable aux applications de productivité telles que la suite Office se mesure à la fois par sa capacité à exécuter des applications locales et sa vitesse tout en se connectant aux fichiers réels stockés dans le cloud à l’aide de OneDrive, a déclaré Sudha Ganesh, directeur principal de la plate-forme client d’Intel et de l’architecture silicium, au sein de son groupe informatique client.

Intel Intel a modifié les expériences du projet Athena pour donner la priorité aux activités en ligne et dans le cloud.

Les performances réelles sont toujours essentielles pour les ordinateurs portables Evo

Dans sa bataille en cours avec AMD, Intel a fait pression pour que les critiques utilisent des tests et des benchmarks «du monde réel», au lieu de benchmarks synthétiques facilement reproductibles. Avec sa plate-forme Athena de deuxième édition, Intel a peaufiné la manière dont les critères du monde réel devraient être utilisés, une fois de plus.

Lors de l’utilisation d’un ordinateur portable, les utilisateurs effectuent régulièrement certaines tâches: ouvrir un ordinateur portable au travail, vérifier ses e-mails, etc. Intel les appelle «indicateurs d’expérience clés» ou KEI. Les KEI ne sont pas destinés à être particulièrement compliqués, car ils sont aussi simples que d’ouvrir Google Sheets ou de démarrer une vidéoconférence Zoom. Intel est passé de 15 à 25 KEI avec la deuxième édition d’Athena.

Pour chaque interaction, a expliqué Ganesh, Intel a effectué des tests approfondis, demandant aux utilisateurs d’attribuer une note de succès (MOS) à diverses interactions. Trois secondes pour ouvrir un PDF à partir de OneDrive sont-elles «bonnes»? C’est deux? Intel a laissé les utilisateurs définir eux-mêmes ce qui était ou n’était pas une expérience satisfaisante, puis a utilisé ces évaluations pour établir les conditions qui détermineraient si un PC Evo était suffisamment bon pour être expédié.

Intel

Les ordinateurs portables dotés du badge Evo ont été initialement co-conçus avec un fabricant de PC, puis réglés séparément pour optimiser les cibles d’Intel. Dans chacun d’entre eux, Intel a préservé les conditions du monde réel plutôt que de tester dans un environnement optimisé de type laboratoire. Par exemple, il ne suffisait pas de tester un ordinateur portable à l’aide d’un test de vidéo récapitulative, a déclaré Ganesh. Au lieu de cela, son équipe a cherché à développer des ordinateurs portables Evo qui toléreraient ce qu’elle a appelé «une autonomie de batterie qualifiée pour les performances», où le «chaos» des conditions du monde réel – mises à jour, congestion du réseau, etc. – s’exécuterait comme le les tests de qualification eux-mêmes ont été exécutés. Cela impliquait de régler les niveaux de luminosité de l’écran à 250 nits réalistes, comme les PC Athena de première génération d’Intel.

Pour gagner la qualification Athena et le badge Evo, chaque test est exécuté plusieurs fois, a déclaré Ganesh, chaque ordinateur portable devant passer un test spécifique 12 fois sur 15. Encore une fois, des scénarios quotidiens s’appliquent: l’ordinateur portable testé n’a pas de routeur dédié et les tests sur ESPN.com, par exemple, sont exécutés sur un site en direct avec des publicités activées.

“Notre objectif n’est pas de désactiver quoi que ce soit qu’un utilisateur ne ferait pas non plus”, a déclaré Ganesh.

Intel Intel est arrivé à ses exigences Evo en demandant aux utilisateurs d’évaluer diverses «interactions», y compris leur caractérisation de la réactivité de l’ordinateur portable à différents niveaux de performances et avec des retards variables.

Intel’s Evo: prochaines étapes et questions

Un domaine dans lequel la spécification Evo / Project Athena 2.0 s’en tient au statu quo est celui des webcams, qui ne nécessitent qu’une résolution de 720p, tandis que certaines des meilleures webcams sur le matériel Microsoft Surface sont de 1080p. “Nous avons des encouragements dans nos systèmes de notation, pour aller à 1080p”, a déclaré Newman. «Mais il y a des conceptions tellement agressives… où le bon composant dans le bon format n’est pas encore prêt. Donc, à l’avenir, nous allons chercher à résoudre tous ces problèmes.

Newman a déclaré que la webcam pourrait être améliorée de deux manières: premièrement, en augmentant la résolution du capteur au-delà de 720p et même 1080p, et deuxièmement, en améliorant les algorithmes de qualité d’image. Newman a déclaré que Tiger Lake dispose d’une unité de traitement d’image qui pourrait être utilisée pour exécuter des algorithmes d’équilibrage des blancs et de faible luminosité afin d’améliorer l’expérience.

Intel Deux des ordinateurs portables qui arboreront la marque Intel Evo: le Lenovo Yoga 9i et le Samsung Galaxy Book Flex 5G.

Alors qu’Intel redémarre Athena en tant qu’Evo, certaines questions demeurent. Le badge Evo s’appliquera aux convertibles, aux PC traditionnels «à clapet» et aux pièces amovibles, mais Google n’est pas répertorié dans la liste actuelle des clients Evo. Newman était circonspect: «Lors de la première édition [of Athena] nous avons lancé quelques Chromebooks », a-t-il noté. “Nous travaillons également avec Google sur les spécifications, mais [we have] rien à annoncer pour le moment.

Microsoft et ses appareils Surface n’ont pas participé au programme de bloc-notes Athena de première génération, et cette société n’est pas non plus répertoriée dans la nouvelle liste Evo. «Nous sommes ravis de notre partenariat étroit et continu avec Microsoft, axé sur l’innovation pour l’avenir dans la gamme Surface et sur la poursuite du développement des optimisations Windows pour les processeurs Intel Core», a déclaré un représentant d’Intel dans un communiqué. «Bien qu’aucun appareil Microsoft Surface ne soit actuellement en cours de vérification dans le cadre du programme d’innovation Project Athena, nous continuons de constater une forte adoption de la part de nos autres partenaires de l’écosystème PC pour les conceptions Windows.»

Certaines des capacités des nouveaux ordinateurs portables Evo ne sont pas aussi évidentes dans un communiqué de presse ou une liste de spécifications. Par exemple, Newman a promis qu’Intel passera un peu de temps mercredi à démontrer les capacités d’intelligence artificielle de la nouvelle plate-forme Tiger Lake (comme il l’a fait avec Ice Lake) et comment les applications du monde réel peuvent en tirer parti.

Les consommateurs connaissent la hiérarchie «bonne, meilleure, meilleure» associée aux processeurs Intel Core i3, i5, i7 (et même i9). Avec Evo, il semble qu’Intel souhaite étendre cette même stratégie de marque aux ordinateurs portables haut de gamme que vous allez lire (et éventuellement acheter) cet automne.

