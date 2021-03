La nouvelle marchandise Godzilla Vs Kong révèle l’un des plus gros spoilers du film

Énorme DIVULGACHER avertissement pour ceux qui attendent la date de sortie de mars sur HBO Max. Mais certains nouvellement libérés Godzilla contre Kong La marchandise liée vient peut-être de nous donner notre premier aperçu du lézard robot préféré des fans, Mechagodzilla, ce qui signifie, bien sûr, que le personnage apparaîtra en fait dans la prochaine épopée de monstres. Il y a eu des spéculations sur les débuts de Mechagodzilla dans le MonsterVerse depuis la sortie du premier trailer de Godzilla contre Kong, avec des fans aux yeux d’aigle repérant plusieurs indices tout au long de la séquence pleine d’action.

La marca @HerediaClothing nos da la primera imagen oficial de #Mechagodzilla, gracias a una camisa de manga larga parte del merchandising de #GodzillaVsKong. pic.twitter.com/O35HdbnBSl – ElNomqui (@ElNomqui) 26 février 2021

Le design de Mechagodzilla qui orne la marchandise est très différent de ce à quoi les fans du légendaire kaiju sont habitués, mais parvient à conserver certains éléments familiers. Ce Mechagodzilla a clairement reçu une mise à jour moderne pour le prochain monstre mash, bien que la façon dont elle jouera dans les procédures reste un mystère pour le moment.

Mechagodzilla a été une partie bien-aimée de Godzilla tradition depuis son introduction en 1974 Godzilla contre Mechagodzilla II. Le doppelgänger robotique du célèbre lézard a d’abord été décrit comme un méchant extraterrestre, dont l’origine a ensuite été changée en une arme artificielle conçue pour défendre le Japon de Godzilla. Mechagodzilla est alimenté par une vaste gamme d’armes et est depuis devenu l’un des ennemis jurés de Godzilla. Quoi Godzilla contre Kong Le réalisateur Adam Wingard envisage de faire avec le mécha populaire est inconnu, mais il est beaucoup plus probable que Mechgodzilla soit un produit de l’humanité plutôt qu’un envahisseur extraterrestre.

Il a déjà été révélé lors de visites fixes que Godzilla contre Kong mettra en vedette un mécha-monstre, avec des rapports affirmant qu’il sera créé en utilisant la tête coupée du roi Ghidorah et apportera ainsi une nouvelle version de Mecha-Ghidorah au MonsterVerse. « Nous avons marché sur le plateau, et il y avait un gigantesque crâne de Ghidorah qui avait été câblé et rendu technologique », a déclaré un rapport récent des coulisses. « C’est l’un des ensembles les plus froids sur lesquels je suis allé car il semble qu’ils aient pris la matière organique de Ghidorah et l’ont mécanisée en un nouveau type de créature mécanisée. »

Bien qu’il soit possible que certains fils aient été croisés en cours de route, la révélation de Mechagodzilla ne montre aucun signe du roi Ghidorah dans la conception, ce qui pourrait signifier que Godzilla contre Kong mettra en vedette plus d’un Mecha-monstre au cours de son exécution rapide de 113 minutes, dont une énorme partie a déjà été révélée être reprise par une scène de combat de 20 minutes.

Godzilla contre Kong présente une bataille pour les âges alors que les redoutables monstres Godzilla et King Kong s’affrontent, tandis que l’humanité cherche à éliminer les deux créatures et à reprendre la planète une fois pour toutes. Kong et ses protecteurs tiennent le destin du monde entre leurs mains et représentent le seul espoir contre un Godzilla enragé, qui a fait des ravages à travers le monde. L’affrontement épique entre les deux titans, déclenché par des forces invisibles avec un but néfaste, n’est que le début du mystère qui se trouve au cœur de la Terre.

L’épopée à venir est dirigée par Adam Wingard (Vous êtes le prochain, L’invité) travaillant à partir d’un scénario d’Eric Pearson et Max Borenstein. Godzilla contre Kong est le quatrième film de MonsterVerse en cours de Legendary, agissant comme une suite de 2014 Godzilla, 2019’s Godzilla: le roi des monstres, et de 2017 Kong: l’île du Crâne. Godzilla contre Kong devrait sortir en salles à l’international le 26 mars 2021 et aux États-Unis le 31 mars, où il sortira simultanément en salles et sur HBO Max. Cela nous vient de Utilisateur de Twitter ElNomqui.

