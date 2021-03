La nouvelle loi californienne vise à mettre les enfants en classe. Est-ce que ça marchera?

Les écoles publiques de Californie peuvent puiser dans 6,6 milliards de dollars dans un plan que le gouverneur Gavin Newsom a signé vendredi pour essayer de faire pression sur les districts pour qu’ils rouvrent les salles de classe d’ici la fin du mois de mars. Les éducateurs, les parents et les législateurs se demandent si cela fonctionnera.

Après près d’un an d’apprentissage à distance pour la plupart des élèves de la maternelle à la 12e année pendant la pandémie de coronavirus, les parents de l’État le plus peuplé du pays se disent frustrés et perdent espoir que leurs enfants verront l’intérieur d’une salle de classe cette année.

«Cet argent va-t-il être un facteur de motivation? Je ne sais pas », a déclaré Dan Lee, un père à San Francisco, une ville qui a poursuivi son propre district scolaire pour rouvrir des salles de classe. «Nous leur jetons de l’argent, nous les poursuivons, nous leur faisons honte. Ils n’ont toujours pas bougé.

La loi n’oblige pas les districts scolaires à reprendre l’enseignement en personne. Au lieu de cela, l’État balance 2 milliards de dollars devant les conseils scolaires à court d’argent, leur offrant une part seulement s’ils commencent à offrir des cours en personne à la fin du mois. Le reste de l’argent servirait à aider les étudiants à rattraper leur retard.

«C’est le bon moment pour rouvrir en toute sécurité pour l’enseignement en personne», a déclaré Newsom, qui fait face à une élection de rappel probable cette année, alimenté par la colère sur sa gestion de la pandémie.

Le retour des élèves dans les salles de classe a été un problème épineux dans tout le pays, opposant les politiciens aux puissants syndicats d’enseignants. Chaque État l’a géré différemment.

En rapport

Contrairement à l’approche de Newsom laisser les écoles décider, la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a publié vendredi un décret ordonnant à toutes les écoles publiques K-12 d’offrir un apprentissage en personne d’ici la mi-avril.

À Chicago, la lutte pour la réouverture des écoles publiques dans le troisième plus grand district du pays a presque abouti à une grève des enseignants le mois dernier à propos des plans de sécurité COVID-19. Chicago et New York, le plus grand district scolaire du pays, ont maintenant rouvert des salles de classe aux élèves du primaire, mais aucune des deux villes n’a de plan pour les lycéens.

En Californie, la nouvelle loi a attiré le soutien bipartite et le mépris dans une égale mesure, le gouverneur démocrate et les législateurs affirmant qu’elle constituait un pas en avant important mais qu’elle était loin d’être parfaite.

Les enseignants de certains des plus grands districts se sont prononcés contre elle, affirmant que les écoles ne peuvent pas rouvrir tant que les taux d’infection n’ont pas baissé et que suffisamment d’éducateurs n’ont pas été vaccinés.

En rapport

Parmi eux se trouve le puissant United Teachers of Los Angeles, dont les membres ont voté vendredi pour rejeter ce qu’ils ont appelé un retour dangereux pour le deuxième plus grand district du pays. Cette semaine, le syndicat a critiqué le plan de réouverture comme «une recette pour propager le racisme structurel» en bénéficiant aux zones plus riches et plus blanches avec des taux d’infection plus faibles.

«Ce vote indique qu’en ces temps les plus difficiles, nos membres n’accepteront pas un retour précipité qui mettrait en danger la sécurité des éducateurs, des étudiants et des familles», a déclaré la présidente du syndicat Cecily Myart-Cruz.

Des étudiants portant des masques et des écrans faciaux pour se protéger du COVID-19 sont assis à leur bureau pendant les cours à l’école intermédiaire de Sinaloa à Novato, en Californie, le 2 mars. Haven Daily / AP

Alors que les entreprises californiennes ont ouvert et fermé pendant les hauts et les bas de la pandémie, de nombreux conseils scolaires n’ont pas été disposés à renvoyer les élèves dans les salles de classe, car ils ont dû faire face aux coûts de mise en œuvre des normes de sécurité et de négociations avec les syndicats d’enseignants.

Mais alors que le taux de nouveaux cas de coronavirus continue de baisser et que de plus en plus de personnes se font vacciner, les politiciens et les parents font pression sur les districts pour qu’ils reviennent à l’apprentissage en personne avant la fin de l’année scolaire.

La nouvelle loi est la première tentative de la Californie de le faire à l’échelle de l’État.

Newsom l’a signé via Zoom, imitant involontairement la façon dont la plupart des 6,1 millions d’élèves des écoles publiques de l’État ont appris au cours de la dernière année. L’ironie n’a pas été perdue pour Newsom, qui a déclaré que la cérémonie virtuelle était nécessaire pour inclure des responsables dispersés dans tout l’État. Il a souligné les difficultés que lui et les législateurs ont eues lors de la négociation du plan.

Les élus de l’État rejoignent le gouverneur Gavin Newsom via Zoom vendredi, alors qu’il a signé une loi permettant aux districts scolaires publics de puiser dans 6,6 milliards de dollars de nouvelles dépenses de l’État pour renvoyer les élèves en classe en personne. La loi a facilement été adoptée par l’Assemblée législative de l’État jeudi. Bureau du gouvernement / Zoom via AP

«Quand vous regardez 58 comtés, plus de mille districts scolaires, c’est vraiment un défi à une échelle auquel aucun autre État du pays n’est confronté», a déclaré Newsom.

Pour avoir droit à cet argent, la plupart des districts devront offrir un apprentissage en personne pour toutes les classes du primaire. Mais la loi n’exige pas un retour en classe pour la plupart des élèves des collèges et lycées et n’impose pas la durée pendant laquelle les élèves doivent rester en classe.

Cela a suscité des craintes que certains districts pourraient renvoyer des étudiants juste un jour par semaine et être toujours éligibles à l’argent.

OpenSchoolsCA, un groupe de parents qui a plaidé pour la scolarisation en personne, a qualifié la législation de «nouvelle tentative ratée» de réouverture des salles de classe qui ne suffira pas à convaincre de nombreux districts, en particulier dans les grandes villes.

À San Diego, Liz Ingle, mère de deux enfants, a déjà peur de ce que la chute va apporter.

«Nous avons tous l’impression que si nous n’obtenons pas tous nos enfants sur le campus avant la fin de l’année, la chance qu’ils ouvrent en hybride à l’automne est plus probable», a déclaré Ingle.

Elle doute que le plan, qui donne aux écoles la possibilité d’ouvrir ou non, obligera les districts à se déplacer plus rapidement.

«Nous avons déjà vu que lorsqu’ils ont des choix, ils ne bougent pas très rapidement», a déclaré Ingle, qui prévoit de se joindre à l’un des nombreux rassemblements le week-end prochain pour marquer l’anniversaire de la fermeture des écoles.

La nouvelle loi prévoit également 4,6 milliards de dollars pour tous les districts pour aider les étudiants à rattraper leur retard, dont 85% doivent être utilisés pour l’apprentissage en personne.

«Nous allons rentrer chez nous dans nos districts et supplier tous nos districts (scolaires) de s’ouvrir», a déclaré le député Phil Ting, un démocrate de San Francisco, où les écoles publiques sont restées fermées malgré l’un des COVID-19 les plus bas. tarifs en Californie.

Le conseil scolaire de San Francisco a attiré le mépris national cette année pour s’être concentré sur le changement de nom de 44 écoles qui, selon lui, honoraient des personnalités insensibles au racisme, y compris Abraham Lincoln, plutôt que de travailler à la réouverture des salles de classe. Il a depuis interrompu le changement de nom.

La professeure de sciences Jennifer Becker, au centre, à l’école intermédiaire de Sinaloa, s’entretient avec ses élèves qui sont distancés à leur bureau à Novato, en Californie, le 2 mars. Haven Daily / AP

Le piétinement a incité de nombreux parents à passer à des écoles privées qui organisent des cours en personne ou à quitter la ville.

Melissa Nemer, mère de deux enfants à San Francisco, prévoit de déménager dans une banlieue cet été. Elle a vu des parents de New York, de Denver et de la banlieue du Minnesota renvoyer des enfants à l’école alors que les siens restent coincés dans l’enseignement à distance.

« Il n’y a pas de dates de réouverture, il n’y a pas de calendrier, il n’y a rien », a déclaré Nemer. « Trop c’est trop. »

Tard vendredi soir, le conseil scolaire a annoncé que le district était en bonne voie d’offrir un apprentissage en personne aux plus jeunes élèves de certaines écoles à compter du 12 avril, avec plus d’élèves se voyant offrir cette option avant la fin avril.

Les responsables du district ont déclaré qu’ils avaient conclu un accord de principe avec le syndicat des enseignants pour «renvoyer autant d’élèves que possible dans les groupes focaux à près d’une journée d’école complète».