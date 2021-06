La nouvelle IP PS5 de Sony Bend s’appuiera sur le monde ouvert de Days Gone

La nouvelle propriété intellectuelle en cours de développement chez le développeur de Days Gone, Sony Bend, «s’appuiera sur les systèmes du monde ouvert profond» que l’équipe a créés pour son titre post-apocalyptique populaire. Comme nous le savons déjà, le géant japonais a décidé de ne pas donner son feu vert à une suite de l’histoire de Deacon St John, mais le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, a déclaré que le développeur était « très, très passionné » par son nouveau projet.

Il n’y a pas plus de détails sur ce que le projet impliquera, et Hulst conclut simplement qu’il est « vraiment heureux pour Bend Studio ». La nouvelle vient d’une grande mise à jour sur la suite Sony de studios propriétaires, dans laquelle il a également confirmé que God of War Ragnarok sortira désormais en 2022, tandis que des titres phares comme Gran Turismo 7 seront également lancés sur PS4.