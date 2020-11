La nouvelle initiative SAWTIK de Spotify met en lumière les femmes arabes émergentes dans la musique – Spotify

De Umm Kulthum à Latifa, Les artistes féminines arabes ont joué un rôle central dans l’élaboration de la musique de la région. L’objectif de la nouvelle initiative SAWTIK de Spotify est de rallumer la flamme et d’aider la prochaine génération de créatrices à porter le flambeau.

Bien que SAWTIK soit la première initiative de femmes dans la musique de Spotify pour la région, ce n’est pas la première fois que nous travaillons pour aider les créateurs et promouvoir la diversité. Spotify Projet Equalizer met en évidence les créateurs féminins et non binaires de l’industrie de la musique nordique, et Sound Up soutient les podcasteurs issus de milieux sous-représentés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, en Allemagne, en Australie, en Suède et au Brésil. Maintenant, avec SAWTIK, nous étendons nos efforts aux artistes femmes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).

SAWTIK signifie «votre voix» en arabe, et avec l’initiative, Spotify espère élever la voix des artistes féminines de la région, ce qui permettra aux labels et aux fans de découvrir plus facilement ces stars talentueuses. Grâce à l’éducation, au réseautage et au soutien marketing sur et hors plate-forme, ces artistes auront une chance de briller comme jamais auparavant, car les fans seront familiarisés avec la musique riche et diversifiée qu’ils ont à offrir.

Tout d’abord, pour voir à quoi ressemblait l’expérience des femmes de l’industrie musicale de la région, Spotify s’est associé à Nielsen, une société mondiale de données et d’informations, pour mener des études de marché avec des artistes, des auditeurs et des experts de la musique. Nous avons également envoyé une enquête anonyme distincte aux labels de musique basés dans la région MENA. Les résultats nous ont aidés à mieux comprendre le paysage et le type de soutien dont ces artistes avaient besoin.

Par exemple, les informations de Nielsen ont montré que dans la région MENA, 60% des artistes féminines en herbe se sentent stigmatisées pour avoir poursuivi une carrière dans la musique. Ceux qui choisissent de se lancer dans l’industrie ont du mal à trouver le soutien des labels. En fait, les réponses des labels de musique basés dans la région MENA ont montré que les artistes femmes représentaient moins de 13% des signatures de labels au cours des cinq dernières années. Il y a cependant un espoir pour un avenir meilleur – cette même enquête a montré que 86% des labels conviennent qu’il existe une demande pour les artistes féminines arabes; c’est juste que trouver ce talent reste un défi.

«En tant qu’artiste arabe moi-même, j’ai été témoin de la difficulté de poursuivre une carrière dans la musique», partage Lynn Fattouh, Spotify Consumer Marketing Manager au Moyen-Orient et en Afrique. «Notre voyage pour créer un écosystème créatif plus inclusif dans l’industrie musicale de la région MENA ne fait que commencer, et nous espérons que ces étapes et actions initiales aideront à faire avancer ces conversations et entraîneront des changements positifs et durables pour les créatrices.»

Pour célébrer l’arrivée de SAWTIK, Spotify a lancé une campagne régionale mettant en valeur la contribution musicale et culturelle des artistes féminines à travers une série d’activités et d’expériences, notamment des artistes féminines reprenant les couvertures de 18 listes de lecture phares, telles que Arabe X et Hip-hop arabe. Chacune de ces listes de lecture sera animée par une chanson d’une créatrice. Les auditeurs apprendront également à connaître ces femmes grâce à nos panneaux d’affichage numériques au Caire, à Casablanca, à Amman et à Riyad.