La nouvelle image héritée de Jupiter libère les superpuissances chaudes blanches de Josh Duhamel sur Netflix

Une nouvelle image aux allures de super-héros par excellence a maintenant été publiée à partir de la prochaine adaptation de Netflix de la bande dessinée Jupiter’s Legacy. Écrit par Mark Millar, l’histoire est une épopée de super-héros tentaculaire, avec Millar lui-même décrivant la série d’action en direct comme étant « partie-2001, partie-Avengers, partie-Parrain II ». C’est tout un héritage à vivre.

L’image nouvellement publiée montre Josh Duhamel comme Sheldon Sampson AKA le super-héros légendaire The Utopian, combattant le méchant Blackstar de Tyler Mane. Tirant de puissants rayons bleus de ses yeux, Duhamel ressemble à un super-héros âgé, avec l’image taquinant l’action passionnante de la bande dessinée à venir.

L’héritage de Jupiter suivra l’histoire des premiers super-héros du monde, qui ont reçu leurs pouvoirs dans les années 1930. Jusqu’à aujourd’hui, ils sont devenus la garde aînée vénérée, mais leurs enfants surpuissants ont du mal à être à la hauteur des exploits légendaires de leurs parents. Les événements sont lancés par Sheldon Sampson, un Américain patriotique qui a tout perdu dans le krach boursier de 1929. Avec un petit groupe de ses amis et de sa famille, Sampson affrète un bateau vers une île mystérieuse à 600 miles à l’ouest du Cap-Vert après l’île lui apparaît dans un rêve.

Après avoir voyagé sur l’île avec son frère Walter et un groupe de cinq vieux amis d’université, dont sa future épouse Grace, Sampson retourne aux États-Unis et devient The Utopian, un analogue de Superman, les autres étant également imprégnés de pouvoirs différents. Ensemble, ils forment un Ligue de justice-équipe élégante appelée The Union.

La portée de L’héritage de Jupiter est énorme. Couvrant des décennies et détaillant les aventures des super-héros originaux, de leurs enfants et des enfants de leurs enfants, Millar a promis aux fans que l’adaptation de Netflix ne craindrait pas l’ampleur de l’histoire.

« C’est une histoire de 50 ans autonome dans une seule franchise. Elle a un casting de 50 ou 60 super-personnages. L’histoire commence en 1929 et se poursuit jusqu’à la fin des temps. Elle traverse tout le temps et l’espace et explique le mystère. de l’existence humaine, le tout lié à une histoire de super-héros. «

Aussi vaste que puisse paraître la portée de l’histoire, Millar a également assuré aux fans que le géant du streaming n’avait jamais soulevé de préoccupations ou envisagé de réduire les choses. Plutôt l’inverse, en fait.

«Il n’y a pas eu une seule conversation où quelqu’un a dit: ‘Pouvons-nous réduire légèrement cette explosion?’ Les idées ambitieuses sont récompensées. «

Ce n’est pas la première fois que Millar taquine la grandeur de la série, après avoir déjà comparé L’héritage de Jupiter aux goûts d’autres classiques cinématographiques tels que Le Seigneur des Anneaux. « Je voulais faire une histoire qui deviendrait la plus grande épopée de super-héros de tous les temps », a-t-il déclaré. «Je voulais faire le super-héros du Seigneur des Anneaux qui serait intemporel et juste une collection exceptionnelle de livres que les gens liraient dans 50 ou 100 ans … [Jupiter’s Legacy is like The Godfather] en ce sens qu’il s’agit d’une famille atypique au cœur de la situation la plus scandaleuse. Mais cela semble incroyablement humain et très stratifié parce que vous pouvez vous rapporter à tout le monde dans l’histoire et cela lui donne cette humanité. «

L’héritage de Jupiter est prévu pour la première sur Netflix le 7 mai 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Empire.

