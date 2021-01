La nouvelle image F9 arrive alors que Vin Diesel s’engage pour une expérience théâtrale rapide et furieuse

Grâce aux circonstances actuelles, le public doit attendre une année supplémentaire pour la sortie de Rapide et furieux 9, et le leader Vin Diesel a hâte que tout le monde revienne au cinéma pour se prélasser à nouveau dans la lueur des explosions ridicules, des poursuites en voiture et du drame familial. Avec l’acteur affirmant son engagement pour le cinéma, nous avons également une nouvelle image de F9, taquinant la tension entre Dom Diesel et son frère séparé Jakob, joué par John Cena.

« Je suis tellement engagé dans l’expérience théâtrale. De toute évidence, j’ai consacré ma vie à [the cinema]. C’est un sentiment merveilleux de savoir que nous serons là le 28 mai avec un film que tout le monde voudra voir ensemble. «

L’industrie du théâtre a été poussée et tirée au milieu de la situation mondiale actuelle, ouvrant et fermant fréquemment d’une manière qui ne fait que nuire aux finances et susciter l’inquiétude, beaucoup craignant que les cinémas ne survivent. Clairement, vin Diesel reste positif et pense que les fans du mois de mai feront la queue pour rejoindre Dom et sa famille élargie dans leur dernière aventure ridicule.

Les paroles de Diesel font écho aux sentiments de son F9 co-star et frère à l’écran John Cena, qui a récemment déclaré que la suite de l’action «est définitivement une raison d’aller au cinéma». La franchise d’action sans fioritures a été un énorme succès au fil des ans, récoltant des millions et recueillant un public très passionné, des facteurs qui, espérons-le, conduiront à nouveau le public à braver les cinémas (s’il est prudent de le faire, bien sûr).

F9 comportera inévitablement beaucoup de regards baissés et d’affrontements entre Diesel et Cena. La dernière suite de Fast & Furious reprend avec Dom Toretto de Vin Diesel menant maintenant une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Cependant, ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon pacifique, et cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus talentueux et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob.

Réalisé par Justin Lin, F9 met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren et Charlize Theron et devrait être le premier film d’une dernière trilogie qui se terminera la franchise. « Je sais que le thème de la famille est devenu un jeu à boire pour certains fans », a récemment déclaré Lin à propos de son retour à la présidence du directeur. « Mais quand je me suis réveillé ce matin-là et que j’ai eu l’idée d’explorer Dom et Jakob … c’était toujours la raison pour laquelle je revenais. »

Les dates de sortie ont tellement changé au cours de l’année dernière qu’il est facile de se perdre, mais actuellement F9 devrait sortir en salles aux États-Unis le 28 mai 2021 après avoir fait face à plusieurs retards à partir d’une date de sortie initiale d’avril 2019. Cela nous vient grâce à Games Radar.

