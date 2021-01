La nouvelle image en spirale apporte des vibrations majeures Se7en à la franchise Saw

En plus de publier une toute nouvelle image, Spirale: du livre de Saw Le réalisateur Darren Lynn Bousman a cité un film d’horreur très prometteur du passé du genre comme source d’inspiration pour la suite à venir. Tout en discutant du film, qui est également connu dans certains domaines comme Spirale: du livre de Saw, Bousman a révélé ce qui l’a attiré vers l’idée de Chris Rock pour le film, avec une paire créative espérant que Spirale aura une sensation similaire à un chef-d’œuvre de tueur en série particulier.

« Chris est venu avec un concept de thriller. Il a présenté cette idée très élaborée et dense. Nous voulions qu’elle ressemble beaucoup plus à Seven. Mais elle a tellement de liens avec le mythe de Vu. «

Le prochain redémarrage d’horreur de Chris Rock #Spirale: From The Book Of Saw se sent « plus comme Seven », réalisateur @darren_bousman dit Empire. En savoir plus et voir une nouvelle image exclusive: https://t.co/6f9gqZDSJxpic.twitter.com/O4PmqCRylM – Empire Magazine (@empiremagazine) 20 janvier 2021

Avec l’horreur séminale du réalisateur David Fincher, Spirale va bien sûr revenir à la longue Vu franchise, dont le réalisateur Darren Lynn Bousman a été impliqué, dirigeant les suites précédentes Scie II, Saw III, et Saw IV. Le directeur prévoit cependant d’apporter des modifications pour Spirale et promet que, tandis que le film sera toujours le neuvième volet de la Vu franchise, les choses seront très différentes grâce à son attitude plus mature de cinéaste.

« J’étais une personne plus jeune. Le sang-froid et la violence étaient le truc, je pense. Le sanglant et la violence ne sont plus un gadget – cela sert juste l’histoire. C’est beaucoup plus une question de caractère, de tension et de peur. »

Avec le sang et le sang atténués, un autre changement de ton pour Spirale viendra sans aucun doute de Chris Rock lui-même, dont la vaste expérience dans la comédie ne manquera pas de se traduire par quelques rires pour couper à travers les dramatiques de tueur en série.

« Je suis fan de Saw depuis le premier film en 2004 », a déclaré Rock à propos du projet. « Je suis enthousiasmé par l’opportunité d’amener cela dans un nouvel endroit vraiment intense et tordu. » Le PDG de Lionsgate, Joe Drake, a également discuté de l’approche Spirale, décrivant l’idée de Rock comme « totalement respectueuse de l’héritage du matériau tout en revigorant la marque avec son esprit, sa vision créative et sa passion pour cette franchise d’horreur classique ».

Sept reste l’un des exemples par excellence du genre d’horreur en raison de son approche crasseuse et impitoyablement brutale de l’histoire du tueur en série. On se souvient affectueusement pour son interprétation plus ancrée du genre, ainsi que pour sa finale obsédante, la comparaison devrait certainement exciter Vu les fans, ainsi que les fans d’horreur curieux de voir où Chris Rock envisage de prendre la franchise.

Spirale suit Chris Rock dans le rôle du détective Ezekiel « Zeke » Banks, qui, tout en travaillant dans l’ombre du vétéran de la police, Marcus Banks, interprété par Samuel L. Jackson, se retrouve sur la piste d’un cerveau sadique. Libérant une forme de justice tordue, Banks et son partenaire recrue, le détective William Schenk joué par Max Minghella, prennent en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement le passé horrible de la ville. Inconsciemment piégé dans un mystère de plus en plus profond, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.

Réalisé par Darren Lynn Bousman et écrit par Josh Stolberg et Peter Goldfinger, Spirale met également en vedette Marisol Nichols dans le rôle du capitaine Angie Garza et Zoie Palmer dans le rôle de Kara Boswick aux côtés de Rock, Jackson et Minghella.

Spirale devrait être publié aux États-Unis le 21 mai 2021 par Lionsgate, après avoir été retardé par rapport à sa date de sortie initiale du 15 mai 2020, en raison de la situation mondiale actuelle. Cela nous vient d’Empire.

Sujets: Saw 9, Saw