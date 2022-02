La nouvelle image de Sandman révèle le rêve ; Neil Gaimen dit que la série va surprendre les gens

Depuis près de 50 ans, Le Seigneur des Anneaux était une histoire qui ne pourrait jamais être filmée jusqu’à ce que Peter Jackson fasse l’impensable et donne vie à toute la trilogie dans l’une des épopées les plus impressionnantes de tous les temps. En 1989, Neil Gaiman a créé un successeur au roman de Tolkien comme une création impossible à filmer dans L’homme de sable bandes dessinées, un incroyable conte fantastique qui transcende les frontières du monde et explore le paysage de rêve et la philosophie de la vie et de la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Maintenant, Netflix fait un Peter Jackson et donne vie à l’impossible dans une série Sandman qui sera diffusée plus tard cette année. Dans le dernier numéro d’Empire une nouvelle image du personnage principal Dream, joué dans la série par Tom Sturridge.

de Neil Gaiman Marchand de sable les romans graphiques ont déjà vu un personnage passer à l’écran sous la forme de la série télévisée populaire Lucifer, qui était très vaguement basé sur le personnage de Gaiman du même nom et mettait en vedette Tom Ellis dans le rôle titre. Alors que les versions cinématographiques de Marchand de sable des histoires sont passées au fil du temps, avec des personnes telles que David S. Goyer, Joseph Gordon-Levitt et James Mangold étant attachés à des projets à un moment donné, ce n’est que maintenant que les paysages mystiques et hallucinants du travail de Gaiman seront enfin réalisé à l’écran.

Une nouvelle image exclusive de l’émission, donnant un premier aperçu de Dream, alias Morpheus, et de la bibliothécaire Lucienne, interprétée par Viviene Acheampong, a été publiée dans le numéro d’avril d’Empire, et l’auteur Neil Gaiman a discuté de la série à venir, affirmant que le public devrait se préparer à être surpris par le spectacle.





« Vous regardez l’épisode 1 et pensez: » Oh, je comprends ce truc: c’est comme Downton Abbey, mais avec de la magie », a déclaré Gaiman. « Alors vous vous demanderez: ‘Qu’est-ce que c’est que ça?’ par l’épisode 2, lorsque vous rencontrez Gregory The Gargoyle dans The Dreaming. L’épisode 5 est à peu près aussi sombre et traumatisant que jamais, puis vous avez l’épisode 6, qui est probablement le plus agréable de tous les épisodes. Si vous n’avez pas aimé un épisode de Jeu des trônesvous n’aimerez probablement aucun autre épisode de Jeu des trônes. Avec Sandman, il s’agit de vous surprendre. Il s’agit de se réinventer. Il s’agit de vous emmener dans un voyage que vous n’avez jamais fait auparavant.

Sandman pousse les ambitions de Netflix à la limite alors qu’ils élargissent leurs offres fantastiques







Marchand de sable est un projet extrêmement ambitieux pour Netflix, dont la portée est clairement illustrée par sa distribution d’ensemble comprenant Sturridge, Acheampong, Jeu des trônes alun Gwendoline Christie et Charles Dance comme Lucifer et Roderick Burgess respectivement, Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar comme Abel et Cain, Jenna Coleman comme Johanna Constantine – ancêtre du détective occulte de DC John Constantine, Kirby Howell-Baptiste comme Mort, avec Joely Richardson, Stephen Fry et Mason Alexander Park.

Alors qu’Amazon Prime Video est actuellement l’un des précurseurs des séries fantastiques épiques, avec La roue du temps et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir série trouvant des maisons sur la plate-forme, malgré l’amour récent de Netflix pour les grands films comme Notice rouge et Ne lève pas les yeuxils ont manifestement envie de sauter dans le train de la fantasy depuis un moment et ont déjà l’un des plus grands spectacles actuels sur la plateforme en Le sorceleur. Qu’il s’agisse Marchand de sable peut capturer l’imagination du public de la même manière sera vu plus tard cette année.









