La nouvelle image de l’armée des morts a Dave Bautista prêt à réussir un braquage de zombie

Armée des morts plomb et gardiens de la Galaxie La star Dave Bautista a offert un aperçu intéressant de ce qui l’a attiré vers le projet Netflix, aux côtés d’une nouvelle image du prochain film de zombies du réalisateur Zack Snyder. L’image représente un Bautista à la recherche intense, l’acteur révélant que c’est son amour des morts-vivants qui l’a finalement convaincu de signer pour Armée des morts, ayant essayé pendant des années de faire partie d’AMC Les morts qui marchent.

Une nouvelle photo de «ARMY OF THE DEAD» de Zack Snyder a été publiée. (La source: @empiremagazine) pic.twitter.com/L29TwirpcR – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 15 février 2021

« Je suis un fan de zombies. J’ai essayé de monter à Walking Dead pendant des années. J’ai dit que je viendrais jouer un zombie gratuitement, mais ils ont dit: ‘Tu es trop grand!' » Et avec le mélange de genres de Snyder – des frayeurs prometteuses, de l’action et des rebondissements à suspense – il a trouvé quelque chose qui se démarque dans le genre établi depuis longtemps. « Pour moi, il devait y avoir quelque chose de spécial dans un film de zombies pour que je puisse m’inscrire. Ce qui nous distingue, c’est le braquage. Mais il y a tout un tas de couches différentes dans ce film. »

En raison de sa taille, Dave Bautista aurait sans aucun doute fait l’un des zombies les plus effrayants de l’histoire de Les morts qui marchent, et c’est dommage que cela ne se soit jamais rendu compte à l’écran, surtout compte tenu de son empressement à apparaître. Pourtant, au moins, l’acteur réalise enfin son souhait et rejoint le genre de l’apocalypse zombie, après avoir fait référence aux « couches » dans Armée des morts dont il tient tellement. « J’ai dit que je n’étais pas intéressé. J’avais cette puce sur l’épaule et je cherchais du juteux [dramatic roles]», A déclaré Bautista le mois dernier en expliquant pourquoi il avait refusé un rôle dans James Gunn La brigade suicide pour le plomb dans Armée des morts. «Ensuite, j’ai lu le script et il était beaucoup plus profond et avait plus de couches que je ne le pensais. Et aussi, pour être tout à fait franc, je voulais travailler avec Zack.

Armée des morts suit un groupe de mercenaires qui effectuent un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. « Il s’agit d’un film de braquage de zombies à part entière, il s’agit donc d’un genre sur genre d’une excellente manière », déclare Snyder à propos du prochain projet Netflix. « Donc, vous vous attendez à un pur chaos de zombies, et vous obtenez cela, à 100 pour cent. Mais vous obtenez aussi ces personnages vraiment incroyables dans un voyage fantastique. Cela va surprendre les gens qu’il y a beaucoup de chaleur et d’émotion réelle avec ces grands personnages. »

Réalisé par Zack Snyder à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Shay Hatten et Joby Harold, Armée des morts met en vedette une distribution d’ensemble dirigée par Dave Bautista (gardiens de la Galaxie). Aux côtés de la star d’action, Armée des morts la distribution comprend les goûts d’Ella Purnell (Kick Ass 2), Omari Hardwick (Déchirer, foutre une branlée), Théo Rossi (Luke Cage), Ana De La Reguera (Narcos), Huma Qureshi (Gangs de Wasseypur), Hiroyuki Sanada (Avengers: Fin de partie), Garret Dillahunt (Craindre le mort-vivant), Raúl Castillo (En regardant), Nora Arnezeder (Mozart dans la jungle), Matthias Schweighöfer (Le plus beau jour), Samantha Win (Wonder Woman) et Rich Cetrone (Batman v Superman: l’aube de la justice).

Armée des morts devrait sortir plus tard cette année, avec une rumeur récente affirmant qu’il pourrait arriver sur Netflix en mai. Cela nous vient d’Empire.

