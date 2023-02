La nouvelle identité de Joe à Londres : qui est Jonathan Moore dans « You » – Saison 4

Série Netflix « Vous » reviens très bientôt avec sa quatrième saison. Comme annoncé par la plateforme de streaming, jeudi prochain, le 9 février 2023 présentera la première partie de cet épisode ; tandis que le 9 mars, les chapitres restants.

Ainsi, après la fin passionnante de la saison 3cette fois nous saurons ce qui s’est passé avec Joe Goldberg (Penn Badgley). Comme le révèle l’annonce officielle, les épisodes se dérouleront dans d’autres lieux : « Nouvelle année, nouveau pays, nouvelle personnalité, et pourtant Joe n’arrive pas à secouer son passé. »

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous vous présentons Jonathan Moorela nouvelle identité de Jo dans la Saison 4 de la série Netflix.

POURQUOI JOE MAINTENANT JONATHAN MOORE SUR « VOUS » ?

Jonathan Moore est la fausse identité de Joe Goldberg. Ceci est utilisé par le New-Yorkais obsessionnel dans Londresqui est incapable d’utiliser son vrai nom après avoir tué sa femme et donné son fils à une nouvelle famille.

Il est à noter que le protagoniste de l’histoire a simulé sa mort et s’enfuit vers L’Europe  pour recommencer. A un moment donné de son périple, il aurait décidé de rejoindre la capitale anglaise.

« Je ne suis plus l’adorable libraire de New York, ni la vendeuse de Los Angeles, ni le mari adoré de la banlieue. Pas plus. Permettez-moi de me réintroduire : j’ai traversé un peu de raffinement à travers l’étang. Et vivre à Londres m’a permis d’enterrer le passé, pour ainsi dire. »déclare le personnage dans une bande-annonce officielle de la saison.

QUI EST JONATHAN MOORE DANS « VOUS » ?

Jonathan Moore C’est un professeur universitaire de littérature qui essaie de s’intégrer dans le monde universitaire. En essayant de mettre son passé derrière lui, il rencontre un groupe d’amis fortunés. De cette façon, il soupçonne que l’un d’eux est un meurtrier.

Dans les images promotionnelles, on le voit converser avec Adam (Lukas Gage) et Roald (Ben Wiggins). De même, il semble avoir trouvé une nouvelle victime : il entretient une relation intime avec Kate (Charlotte Ritchie).

Cependant, Jo continuer à désirer marienne. Et, bien qu’il veuille se concentrer sur ses activités parascolaires professionnelles, sa vie dans cette ville n’est pas aussi idyllique qu’il le pensait.

Jonathan Moore est professeur d’université dans la quatrième saison de « You » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « VOUS » – SAISON 4 ?

La première partie de la saison 4 de « toi » sera disponible dans Netflix depuis le jeudi 9 février 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes de la série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming populaire. Accès depuis ce lien.

Regardez la bande-annonce de l’émission ici :