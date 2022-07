La nouvelle icône de Google Chrome aurait pu être très différente de celle que vous connaissez aujourd’hui

in

L’icône de Google Chrome a complètement changé il y a quelques mois à peine, mais cela aurait pu être très différent

La version 100 de Chrome, publiée début 2022, a introduit une poignée de changements majeurs dans le navigateur, notamment un nouvelle icône pour l’appli. Le changement d’icône a été un moment particulièrement important pour Google, car c’était la première fois que Chrome a changé son image en presque une décennie.

Et, bien sûr, avant d’opter pour la nouvelle image, Google a effectué divers tests et réalisé des dizaines de croquis, jusqu’à finalement choisir l’icône définitive que l’on peut voir aujourd’hui sur l’écran d’accueil de millions de personnes à travers le monde.

Maintenant, la société a voulu nous en dire plus sur le processus de conception de cette nouvelle icône, expliquant que Chrome aurait pu avoir une icône très différente de celle que vous connaissez.

L’objectif était de créer une icône Chrome entièrement réactive

En commençant à développer la nouvelle icône du navigateur, Google s’est fixé pour objectif de rendre la nouvelle version plus adaptableet l’icône semblerait « native » quel que soit l’appareil ou le système d’exploitation.

En fin de compte, Google a opté pour un icône avec des changements subtils par rapport à la version précédente, qui éliminait les ombres, affinait les proportions et rendait les couleurs plus frappantes, dans le but de s’adapter aux lignes de style actuelles de Google.

Nous nous sommes également rendu compte que placer certaines nuances de vert et de rouge les unes à côté des autres créait une « lueur » désagréable entre les deux couleurs, nous avons donc introduit un dégradé très subtil à l’icône principale pour la rendre plus agréable pour les yeux en comparaison avec l’utilisation de couleurs plates. Nous créons ensuite des personnalisations spécifiques au système d’exploitation. Nous voulions que les icônes soient reconnaissables pour Chrome, mais aussi bien conçues pour chaque système d’exploitation.

Cependant, pendant le processus de conception, il y avait aussi de la place pour l’innovation. Thomas Messenger, un designer de l’équipe Google, explique que toutes sortes d’idées ont été expérimentées, qu’il s’agisse d’adoucir les coins, d’essayer différentes géométries ou d’ajouter une séparation entre les couleurs. Google lui-même nous montre certaines des options proposées par les membres de l’équipe de conception :

En fin de compte, l’entreprise a décidé de ne pas trop s’écarter des proportions, des formes et des couleurs familières, optant plutôt pour un icône qui a introduit des changements très subtils par rapport à la version précédente. Cependant, Google ne ferme pas la porte à la possibilité de ajouter à l’avenirla possibilité d’utiliser l’icône Chrome d’origine.

