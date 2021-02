La nouvelle IA «  Ramanujan Machine  » découvre des motifs cachés dans les nombres

Un nouveau «mathématicien» artificiellement intelligent connu sous le nom de Machine Ramanujan peut potentiellement révéler des relations cachées entre les nombres.

La « machine » consiste en des algorithmes qui recherchent des conjectures ou des conclusions mathématiques qui sont vraisemblablement vraies mais qui n’ont pas été prouvées. Les conjectures sont les points de départ des théorèmes mathématiques, qui sont des conclusions qui ont été prouvées par une série d’équations.

L’ensemble d’algorithmes porte le nom du mathématicien indien Srinivasa Ramanujan. Né en 1887 d’un commis de magasin et d’une femme au foyer, Ramanujan était un enfant prodige qui a proposé de nombreuses conjectures mathématiques, des preuves et des solutions d’équations qui n’avaient jamais été résolues auparavant. En 1918, deux ans avant sa mort prématurée des suites d’une maladie, il fut élu membre de la Royal Society de Londres, devenant ainsi le deuxième Indien à être intronisé après l’ingénieur maritime Ardaseer Cursetjee en 1841.

Ramanujan avait un sens inné des chiffres et un œil pour les modèles qui échappaient aux autres, a déclaré le physicien Yaron Hadad, vice-président de l’IA et de la science des données chez la société de dispositifs médicaux Medtronic et l’un des développeurs de la nouvelle Ramanujan Machine. Le nouveau mathématicien de l’IA est conçu pour extraire des modèles mathématiques prometteurs de grands ensembles d’équations potentielles, a déclaré Hadad à 45Secondes.fr, faisant de Ramanujan un homonyme approprié.

Math par machine

L’apprentissage automatique, dans lequel un algorithme détecte des modèles dans de grandes quantités de données avec une direction minimale de la part des programmeurs, a été utilisé dans une variété d’applications de recherche de modèles, de la reconnaissance d’images à la découverte de médicaments. Hadad et ses collègues du Technion-Israel Institute of Technology à Haïfa voulaient voir s’ils pouvaient utiliser l’apprentissage automatique pour quelque chose de plus fondamental.

«Nous voulions voir si nous pouvions appliquer l’apprentissage automatique à quelque chose de très, très basique, donc nous avons pensé que les nombres et la théorie des nombres sont très, très basiques», a déclaré Hadad à 45Secondes.fr. (La théorie des nombres est l’étude des entiers ou des nombres qui peuvent être écrits sans fractions.)

Déjà, certains chercheurs ont utilisé l’apprentissage automatique pour transformer des conjectures en théorèmes – un processus appelé démonstration automatisée de théorèmes. Le but de la machine Ramanujan, au contraire, est d’identifier des conjectures prometteuses en premier lieu. Cela a déjà été le domaine des mathématiciens humains, qui ont proposé des propositions célèbres telles que le dernier théorème de Fermat, qui prétend qu’il n’y a pas trois entiers positifs qui peuvent résoudre l’équation an + bn = cn lorsque n est supérieur à 2. ( Cette fameuse conjecture a été griffonnée en marge d’un livre du mathématicien Pierre de Fermat en 1637 mais n’a été prouvée qu’en 1994.)

Pour diriger la machine Ramanujan, les chercheurs se sont concentrés sur les constantes fondamentales, qui sont des nombres fixes et fondamentalement vrais dans les équations. La constante la plus connue pourrait être le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre, mieux connu sous le nom de pi . Quelle que soit la taille du cercle, ce rapport est toujours 3,14159265… et ainsi de suite.

Les algorithmes analysent essentiellement un grand nombre d’équations potentielles à la recherche de modèles qui pourraient indiquer l’existence de formules pour exprimer une telle constante. Les programmes balaient d’abord un nombre limité de chiffres, peut-être cinq ou 10, puis enregistrent les correspondances et les développent pour voir si les motifs se répètent davantage.

Lorsqu’un modèle prometteur apparaît, la conjecture est alors disponible pour une tentative de preuve. Plus de 100 conjectures intrigantes ont été générées jusqu’à présent, a déclaré Hadad, et plusieurs dizaines ont été prouvées.

Les chercheurs ont rapporté leurs résultats le 3 février dans la revue La nature . Ils ont également mis en place un site Web, RamanujanMachine.com , de partager les conjectures générées par les algorithmes et de collecter des tentatives de preuves de quiconque voudrait tenter de découvrir un nouveau théorème. Les utilisateurs peuvent également télécharger le code pour exécuter leurs propres recherches de conjectures, ou laisser la machine utiliser son espace de traitement disponible sur ses propres ordinateurs pour effectuer une recherche par elle-même. Une partie de l’objectif, a déclaré Hadad, est d’impliquer davantage les laïcs dans le monde mathématiques .

Les chercheurs espèrent également que la machine Ramanujan aidera à changer la façon dont les mathématiques sont faites. Il est difficile de dire comment les progrès de la théorie des nombres se traduiront par des applications du monde réel, a déclaré Hadad, mais jusqu’à présent, l’algorithme a aidé à découvrir une meilleure mesure de l’irrationalité pour la constante de Catalan, un nombre noté G qui a au moins 600000 chiffres mais peut ou non être un nombre irrationnel. (Une nombre irrationnel ne peut pas être écrit sous forme de fraction; Un nombre rationnel peut.) L’algorithme n’a pas encore répondu à la question de savoir si la constante de Catalan est ou non rationnelle, mais il s’est rapproché de cet objectif, a déclaré Hadad.

«Nous en sommes encore aux tout premiers stades de ce projet, où tout le potentiel commence seulement à se déployer», a-t-il déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Je pense que généraliser ce concept à d’autres domaines des mathématiques et de la physique (ou même à d’autres domaines de la science) permettra aux chercheurs d’obtenir des pistes pour de nouvelles recherches à partir d’ordinateurs. Ainsi, les scientifiques humains pourront choisir de meilleurs objectifs sur lesquels travailler à partir d’un sélection offerte par les ordinateurs, et ainsi améliorer leur productivité et leur impact potentiel sur les connaissances humaines et les générations futures. «

