La nouvelle Hyundai i20 arrive en janvier uniquement avec des moteurs à essence

Le début de l’année prochaine sera marqué par le lancement de la nouvelle Hyundai i20. Un design moderne, beaucoup de technologie, plus d’espace et deux moteurs à essence sont les ingrédients nécessaires pour faire de la nouvelle Hyundai i20 une référence dans le segment B. C’est du moins la conviction du constructeur coréen.

Remodelée au-delà du simple restylage, la nouvelle Hyundai i20 est plus courte (24 mm) et large (30 mm), gardant la longueur (+5 mm) et l’empattement (+10 mm) pratiquement inchangés. Ces changements créent un intérieur plus décontracté, où les passagers de la rangée arrière ont plus d’espace pour les jambes. Ils ont également une meilleure visibilité grâce à la taille inférieure.

Le «Z» marque la signature visuelle de l’arrière de la nouvelle Hyundai i20

Plus d’espace

En réaménageant l’intérieur, il était possible d’étendre le coffre à bagages à 351 litres, 25 litres de plus que la génération précédente. En rabattant les sièges de la rangée arrière, l’espace de chargement peut être agrandi jusqu’à 1165 litres.

Fils de l’ère numérique, la nouvelle Hyundai i20 est équipée de série d’un tableau de bord numérique de 20,25 pouces. Un deuxième écran de 8 pouces, doté de la technologie tactile, contrôle l’infodivertissement. Il permet une intégration sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

Un package complet d’assistance au conducteur ne pouvait pas manquer. Baptisé Hyundai SmartSense, il offre un ensemble de fonctionnalités telles que l’assistance d’entretien de voie, le freinage d’urgence autonome ou l’alerte de fatigue du conducteur. Les maximums automatiques, l’aide au stationnement et les informations sur la vitesse maximale autorisée complètent l’offre Hyundai SmartSense.

Gaz uniquement

Ces aides sont disponibles à partir de la version d’entrée Comfort. Ceci est associé exclusivement au moteur 1,2 MPi, à quatre cylindres, 84 ch et boîte manuelle à cinq rapports. Avec le niveau d’équipement Style, le moteur 1.0 T-GDI à trois cylindres et 100 ch peut être associé à une transmission manuelle à six rapports ou à un double embrayage à sept rapports.

La transmission automatique est une option pour le moteur 1.0 T-GDi 100 ch

Ces deux moteurs seront complétés au deuxième trimestre 2021 par le sans précédent i20 N. La gamme d’équipement N Line pour le moteur 1.0 T-GDi devrait également arriver d’ici là.

Bien que les premières livraisons ne soient prévues que pour début janvier, la nouvelle Hyundai i20 peut désormais être commandée auprès des concessionnaires de la marque. Jusqu’au 31 décembre, une campagne de financement garantit un prix de 14 540 € pour la version Confort. Hors campagne, les prix démarrent à 17 113 € pour la Comfort et 18 873 € pour la Style avec boîte manuelle ou 20 473 € avec une transmission à double embrayage. Comme toujours, le kilométrage illimité de sept ans est une garantie Hyundai.

