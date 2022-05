La nouvelle horreur de Blumhouse a 100% de tomates pourries

Une nouvelle horreur de Blumhouse a un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes avant sa sortie le mois prochain, les critiques affirmant qu’elle parvient à dépasser « des attentes extrêmement élevées ». Regardez la bande-annonce ici :

Réalisé par Scott Derrickson et produit par le pivot de l’horreur moderne Jason Blum, Le téléphone noir est basé sur une nouvelle de 2004 du même nom de Joe Hill.

Il suit un enfant enlevé (Mason Thames), qui est capable de communiquer avec les anciennes victimes de son ravisseur (Ethan Hawke) via un téléphone déconnecté.

Un synopsis dit: «Le réalisateur Scott Derrickson revient à ses racines de terreur et s’associe à nouveau avec la marque la plus importante du genre, Blumhouse, avec un nouveau thriller d’horreur.

« Finney Shaw, un garçon timide mais intelligent de 13 ans, est enlevé par un tueur sadique et piégé dans un sous-sol insonorisé où crier ne sert à rien. Lorsqu’un téléphone déconnecté accroché au mur se met à sonner, Finney découvre qu’il peut entendre les voix des précédentes victimes du tueur. Et ils sont déterminés à faire en sorte que ce qui leur est arrivé n’arrive pas à Finney.

Crédit : Universel

« Mettant en vedette Ethan Hawke, quatre fois nominé aux Oscars®, dans le rôle le plus terrifiant de sa carrière et présentant Mason Thames dans son tout premier rôle au cinéma, Le téléphone noir est produit, réalisé et co-écrit par Scott Derrickson, le scénariste-réalisateur de Sinistre, L’Exorcisme d’Emily Rose et de Marvel Docteur étrange.”

Derrickson, Jason Blum et C. Robert Cargill sont tous les producteurs du film, qui est présenté par Universal et Blumhouse.

Après avoir été présenté en première mondiale au Fantastic Fest en septembre de l’année dernière, le film a reçu de nombreuses critiques élogieuses – et a maintenant un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes.

Crédit : Universel

IndieWire’s Marisa Mirabal a déclaré que Le téléphone noir est un « esprit du temps élégant, stressant et violent d’un film d’horreur », ajoutant qu’il « capture les émotions du public aussi rapidement que l’antagoniste du film kidnappe des enfants en plein jour ».

Eric Vespe de Slash Film a déclaré que le méchant est un “ psychopathe portant un masque » joué avec “ beaucoup de goût et de dévouement » par Hawke, louant également le jeune nouveau venu Thames, qui “ le fait absolument sortir du parc ici, portant le film avec confiance et un sens de la réalité dont vous avez besoin pour que les trucs surnaturels frappent à la maison ».

« Derrickson et son équipe ont pris un joli petit concept d’horreur à partir d’une courte histoire en fait et ont pu le développer de manière à la fois logique et qui ne donne pas l’impression d’être rempli », a ajouté Vespe.

Crédit : Universel

Amelia Emberwing d’IGN, quant à elle, a déclaré que le film ressemblait au « frère » du film de 2012 de Derrickson et Cargill Sinistre – mettant également en vedette Hawke – mais a conclu qu’il avait réussi à « dépasser des attentes extrêmement élevées dans presque tous les aspects ».

Emberwing a écrit : « L’équipe d’écriture/réalisation expose pleinement les traumatismes personnels tout en mettant en valeur de manière experte les complications de l’enfance dans les années 70 et les monstres très réels de notre monde, tandis que les performances des enfants acteurs Mason Thames et Madeleine McGraw prennent déjà le pas histoire serrée vers de nouveaux sommets. »