La nouvelle gouverneure de New York, Kathy Hochul, déclare que les allégations contre Cuomo sont «écoeurantes»

Le lieutenant-gouverneur de New York Kathy Hochul a pris ses distances par rapport aux allégations de harcèlement sexuel « écoeurantes » impliquant le gouverneur Andrew Cuomo et a déclaré qu’elle avait l’intention de briguer un mandat complet en tant que gouverneur l’année prochaine lors de sa première interview en direct depuis que Cuomo a annoncé sa démission mardi.

« C’était vraiment une situation insulaire ce qui se passait dans son bureau », a déclaré Hochul à Savannah Guthrie dans une interview exclusive aujourd’hui jeudi. « Je pense que si quelqu’un connaît ma carrière, il sait que je n’ai pas été proche du gouverneur, ce n’est pas un secret.

« Je n’ai donc pas été dans les chambres quand cela s’est produit, et c’est en fait écœurant pour moi de voir cette surface. Et mon cœur va aux jeunes femmes en particulier qui ont travaillé dur dans cet environnement. »

Cuomo a annoncé mardi qu’il démissionnerait dans 14 jours à la suite d’une enquête du procureur général de l’État qui a trouvé 11 femmes crédibles dans leurs allégations selon lesquelles il les aurait harcelées sexuellement.

Neuf des femmes qui auraient été harcelées par Cuomo étaient des employées de l’État, et Cuomo les a soumises à des attouchements et à des tâtonnements importuns et a également exercé des représailles contre l’une des femmes après qu’elle en ait parlé, selon le rapport.

Cuomo fait face à des actions pénales et civiles potentielles, mais n’a admis aucun acte répréhensible et n’a pas été inculpé d’un crime. Hochul a déclaré à Anne Thompson AUJOURD’HUI jeudi qu’elle n’avait « absolument pas » conclu d’accord avec Cuomo pour lui pardonner s’il devait être inculpé au pénal et que cela « n’était apparu dans aucune conversation ».

Hochul, 62 ans, devrait devenir la première femme gouverneur de l’histoire de New York et la 57e gouverneure au total lorsqu’elle prêtera serment le 24 août, lorsque la démission de Cuomo prendra effet.

Elle a clairement indiqué qu’elle visait à transformer la culture du lieu de travail au sein de la chambre exécutive après que le rapport du procureur général l’ait qualifiée d’hostile.

« À la fin de mon mandat, à chaque fois qu’il se terminera, personne ne décrira jamais mon administration comme un environnement de travail toxique », a déclaré Hochul lors d’une conférence de presse mercredi à Albany.

Hochul a commencé sa carrière politique dans les années 1990 après avoir remporté un siège au conseil local de Hambourg, juste à l’extérieur de Buffalo. Elle a ensuite remporté une victoire surprise lors d’une élection spéciale à la Chambre des États-Unis en 2011 avant de perdre une candidature à sa réélection face au républicain Chris Collins en 2012.

Elle a servi sous Cuomo en tant que commandant en second de l’État pendant six ans, mais s’est distanciée du gouverneur à trois mandats après sa démission.

Ceci est une histoire en développement, revenez pour les mises à jour.