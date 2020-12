La nouvelle génération de Xbox reçoit la mise à jour de novembre

Apporte des améliorations pour les joueurs et des indications de titres optimisés

La disponibilité de la mise à jour de novembre sur les consoles Xbox Series X | S et One a été annoncée via Xbox Wire. La mise à jour apporte de nouvelles améliorations pour les joueurs, notamment des badges «X | S» pour identifier plus facilement les titres optimisés pour la série X | S, ainsi que de nouvelles options d’arrière-plan dynamiques et un indicateur HDR automatique dans les jeux pris en charge sur la série X | S.

De plus, les abonnés Game Pass peuvent désormais parcourir et préinstaller des jeux via la nouvelle section «Prochainement», et les joueurs peuvent désormais ajouter de nouveaux membres à leur console directement depuis l’application Paramètres de la famille Xbox sur Android et iOS. Pour plus de détails sur les nouvelles incluses dans la mise à jour de novembre, visitez la publication.

La source: Communiqué de presse Microsoft