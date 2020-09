La nouvelle génération de Rolls-Royce Ghost allie design et puissance

La nouvelle génération de Rolls-Royce Ghost vise à synthétiser un design minimaliste et l’héritage de la marque britannique historique, avec son exclusivité soulignée par un nouveau moteur V12 de 5612 ch. Pas mal pour le «modèle d’entrée» de ce constructeur…

Cela peut ne pas sembler être la première fois, mais la Rolls-Royce est toute neuve. Le modèle le plus réussi des 116 ans de la marque historique britannique a conservé sa philosophie presque inchangée, qui de la génération précédente ne gardait que l’espace sur les portes pour ranger le parapluie et l’ornement de capot Spirit of Ecstasy.

Les ingénieurs ont eu toute liberté pour améliorer et mettre à jour le modèle d’entrée de gamme Rolls-Royce. En conséquence, la plate-forme de la génération précédente de la BMW Série 7 n’a plus été utilisée et la plate-forme dédiée Rolls-Royce Architecture of Luxury a été adoptée, également partagée avec SUV Cullinan et le Phantom.

La marque britannique a adopté le nouveau langage du design «Post Opulence», qui se caractérise par ses lignes minimalistes. Le couvercle du radiateur traditionnel a disparu et la calandre emblématique de Rolls-Royce a été reléguée à la partie avant uniquement.

Rolls-Royce Ghost

Cette option de conception a également contraint le symbole Spirit of Ecstasy à abandonner sa forme dans une finition chromée et apparaît maintenant isolé sur le capot et entouré uniquement de tôle.

Design minimaliste

Le reste du nouveau style Ghost est similaire au modèle précédent, mais il présente des différences importantes. L’avant est plus lisse, avec des prises d’air plus basses des deux côtés. Les indicateurs isolés de changement de durée ont disparu et les phares Ghost rappellent le Phantom.

Pour compenser le rétrécissement de la grille et les contours plus lisses, Ghost reçoit un ensemble de lumières LED derrière la grille.

L’intérieur du nouveau Ghost a abandonné les formes carrées du modèle précédent et présente des lignes encore plus minimalistes que l’actuel Phantom ou Cullinan.

Les côtés du tableau de bord sont dominés par des éléments verticaux, s’intégrant parfaitement dans la partie supérieure plus large et plus plate.

La console centrale reçoit la dernière commande d’infodivertissement, vous permettant de proposer des appareils entièrement numériques au design classique.

Le tableau de bord a également reçu un nouveau traitement. Lorsque le moteur est éteint, cela ressemble à un grand panneau sombre avec un contour en bois.

Mais à la mise du contact, le panneau sombre s’allume avec le mot «Ghost», entouré de 850 étoiles «individuelles». Rolls-Royce dit que le panneau est destiné à rappeler son actuel Starlight Headliner.

Moteur V8

Au niveau mécanique, le Ghost reçoit un moteur V12 de 6,8 litres qui délivre une puissance de 563 ch et un couple de 850 Nm.

La transmission est assurée par une boîte automatique à huit rapports, complétée par une transmission intégrale. Cette combinaison permet à Ghost d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 4,5 secondes.

