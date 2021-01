La nouvelle fonctionnalité TikTok qui permet aux abonnés de vous poser des questions

La plateforme de partage vidéo TIC Tac est sur le point de s’enrichir d’une nouvelle fonctionnalité utile pour améliorer l’interaction entre les utilisateurs et leurs followers: une nouvelle bouton pour les questions et réponses, ce qui permettra aux propriétaires d’un profil de mettre leurs followers en mesure de leur poser des questions de toute nature. La nouveauté a été repérée dans une phase préliminaire, mais les responsables de TikTok ont ​​déjà confirmé que ses débuts officiels sont attendus prochainement.

Fonctionnement du bouton question et réponse TikTok

La clé des questions et réponses sera activé par les utilisateurs qui souhaitent avoir la fonctionnalité, et elle apparaîtra à deux endroits: sur leur page de profil (pour être précis sous la bio) et dans le cadre de l’interface de commentaire vidéo. En utilisant le nouveau bouton, les abonnés intéressés pourront poser des questions aux utilisateurs qui prendront fin dans une section spécifique de l’application lors du tournage de vidéos ou de retransmissions en direct: dans ces moments-là, les auteurs auront donc une liste de questions de leurs followers auxquelles ils pourront répondre dans les clips qu’ils publient ou lors d’une session de questions-réponses en direct.

Qui peut l’utiliser

La nouveauté a été découverte et mise en lumière pour la première fois par l’expert des médias sociaux Matt Navarra, qui a visionné quelques captures d’écran. Pour le moment, cependant, le bouton pour les questions et réponses sur TikTok ne sera pas accessible à tout le monde. La société – rapporte TechCrunch – a précisé que la nouveauté est en cours de test et pour cette raison, son utilisation est limitée à un petit nombre d’influenceurs et de créateurs qui ont eu la possibilité de l’essayer à l’avance. dans le prochaines semaines l’utilisation de la clé sera étendue au reste des utilisateurs du monde entier: la seule exigence est celle de avoir un compte créateur ou professionnel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂