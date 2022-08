La nouvelle fonctionnalité la plus importante de Madden NFL 23 n’est pas présente dans l’édition PC

Le Madden NFL 23 disponible en précommande sur Steam est différent du Madden 23 disponible sur PS5 et Xbox Série X/S.

Il est comparable aux consoles PS4 et Xbox One de dernière génération, vieilles de près de dix ans, qui sont maintenant sur le marché. Cela implique que la fonctionnalité hors concours de Madden 23, un système d’animation « influencé par la physique » appelé « FieldSense », ne sera pas présent dans la version PC.

Selon EA, FieldSense est une innovation importante pour la franchise qui a un impact sur chaque jeu dans tous les modes de Madden 23.

Contrairement à Madden 22, où les animations des joueurs peuvent être utilisées pour anticiper la fin d’un jeu, EA affirme que plus de 3 500 nouvelles actions capturées par le mouvement et les «technologies de branchement d’animation» de FieldSense vous permettent de «changer de cap jusqu’à ce que le jeu soit terminé».

Un mécanisme de «passes basées sur les compétences», de nouvelles commandes de coupe à 360 degrés et «un ensemble de nouveaux mouvements défensifs libérés et de mécanismes de contre-presse défensifs» sont tous rendus possibles grâce à cette technologie.

Si la PS5 a des fonctions de contre-presse défensives, alors bon sang, je les veux aussi. Je ne prétendrai pas comprendre ce qu’ils sont, et des éléments de jeux de sport de marque comme « FieldSense » peuvent ajouter plus à l’illusion que vous recevez plus qu’une mise à niveau coûteuse de la liste qu’ils ne le font pour le plaisir.

Cependant, aucune comparaison du mécanisme de contre-presse de Windows 11 ne peut être faite qui empêcherait leur installation sur un PC.

Madden traîne derrière l’autre jeu de football d’EA, qui se concentre davantage sur les pieds du joueur ; Néanmoins, Madden 22 est sorti simultanément sur PC et sur les consoles de dernière génération.

Cependant, EA a révélé que le prochain FIFA 23 sera disponible sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S. FIFA 22 a également reçu la même approche de conversion de console de dernière génération sur PC. L’éditeur spécule que d’autres jeux PC Madden pourraient prendre cette avance.