La nouvelle fonctionnalité «  Heads Up  » d’Android pour inciter les utilisateurs distraits à lever les yeux tout en marchant

Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité au bien-être numérique, une fonctionnalité destinée à limiter l’utilisation excessive des smartphones. La nouvelle fonction « Attention » est une autre façon de dire aux gens de ne plus être absorbés par leur smartphone et de lever les yeux tout en marchant pour éviter tout accident. La fonctionnalité Android « Heads Up » vous conseillera de faire attention en marchant. La nouvelle fonctionnalité fait partie de la version bêta de Digital Wellbeing. La fonction se trouve dans le menu Paramètres (dans la section Réduire les interruptions) et vous rappellera de rester vigilant lorsque vous marchez.

Un utilisateur de Twitter Jay Prakash Kamat repéré la fonctionnalité dans le Bien-être numérique app sur son Google Pixel 4a. Il a également été repéré par Développeurs XDA il y a quelques mois.

Comme suggéré par un précédent Développeurs XDA rapport, sa description se lit comme suit: «Surveillez vos pas avec Heads Up… Si vous marchez tout en utilisant votre téléphone, recevez un rappel pour vous concentrer sur ce qui vous entoure… À utiliser avec prudence. Heads Up ne remplace pas l’attention ».

Une fois activé, « Attention » est censé vous informer de votre environnement et vous donner un « avertissement » au cas où quelque chose apparaîtrait sur votre chemin. Vous pouvez facilement désactiver la fonction en vous dirigeant à nouveau vers le menu Paramètres et en appuyant sur la fonction Attention dans la section Réduire les interruptions pour arrêter ces notifications.

Pour rappel, la fonctionnalité est toujours en version bêta et n’a pas commencé à être déployée pour tous les utilisateurs. Puisqu’il a commencé à apparaître pour certains, il y a des chances qu’il se lancera pour tous (d’abord pour les utilisateurs de Pixel) très bientôt.

