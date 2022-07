La nouvelle fonctionnalité de Google Keep est parfaite pour les multitâches

Partager

Utilisez-vous Google Keep comme application de notes ? Alors sûrement vous êtes intéressé par la nouvelle fonction qui vient d’arriver dans l’application

Les utilisateurs de Google Keep ont aujourd’hui une raison de plus de continuer à utiliser l’appli Google application pour enregistrer et organiser vos notes et vos listes de tâches. Avec la dernière mise à jour de l’application, Keep a reçu un fonction utile ce qui facilite le partage d’images de notes vers d’autres applications, ainsi que l’insertion d’images dans les notes elles-mêmes.

Cette fonction profite d’une des capacités les plus intéressantes mais les moins appréciées d’Android : la possibilité de faites glisser des éléments entre les applications.

Faites glisser des images depuis Keep notes pour les partager avec d’autres applications

Tout d’abord, gardez à l’esprit que Google Keep a reçu la possibilité de partager des images lorsque vous les faites glisser depuis la version 5.22.242.00.90 de l’application. Pour vous assurer que la dernière version est installée, rendez-vous simplement sur Google Play et recherchez les mises à jour.

Avec la dernière version déjà installée, l’étape suivante consiste à ouvrir Google Keep avec une autre application en mode « écran partagé ». Ainsi, lorsque vous ouvrirez une note Keep contenant une image, il sera possible de faites-le glisser vers l’autre application pour le partager. Cette fonction est utile, par exemple, si vous voulez copier une image d’une note dans le corps d’un e-mail via Gmail.

De même, il est également possible faites glisser des images d’autres applications dans une note Keep. Il convient de mentionner, cependant, que pas toutes les applications inclure la prise en charge de la fonction glisser. Par exemple, il n’est pas possible de faire glisser une image de Keep dans un message Telegram, ou une image de Gmail dans une note Keep.

Quoi qu’il en soit, avec l’arrivée d’Android 13 et sa focalisation sur les gros appareils et le multitâche, on s’attend à ce que de plus en plus d’applications soient mises à jour pour prendre en charge cette fonction. Pour l’instant, il est temps de faire avec ce qui est là.

