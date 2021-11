La nouvelle fonctionnalité CoWIN permettra aux entreprises publiques et privées de vérifier le statut vaccinal des citoyens : voici comment cela fonctionnera

LUCEPLAN lampe à suspension SILENZIO (Ø150 cm Sable - Tissu Kvadrait Remix 2)

La qualité de la lumière accompagne le confort acoustique et à la beauté des tissus Kvadrat de la nouvelle famille de suspensions lumineuses. Il s'agit d'un système d'éclairage qui assortit solutions d’ameublement aux performances élevées de phono-absorption pour lieux publiques et privées. L'INNOVATION Ce sont des lampes à suspension, mais qui se comportent comme un rembourrage et qui peuvent éventuellement être personnalisés dans une grande gamme de tissus. En plus de développer le thème du confort acoustique, ils meublent la pièce, en la personnalisant, en devenant héroïnes et en définissant l’âme. LUMIÈRE ET TISSU Pour la proposition catalogue, c’est la collection Remix 2 de Kvadrat qui a été choisie, dessinée par Giulio Ridolfo, caractérisée par un aspect "grisaille" et une texture matérielle au touché. D’autres sélections chromatiques ont été en revanche effectuées pour soutenir le choix du client dans la personnalisation de panneaux et suspensions dans un "voyage chromatique." Ampoule incluse: LED 44W 2700K