La nouvelle feuille de route de Teamfight Tactics taquine l’ensemble 4, de nouveaux modes et un spectateur

Cela fait déjà un an que Riot a lancé Tactiques de combat d’équipe, sa prise sur le genre auto-battler. Dans une vidéo du développeur le 6 août, le studio a révélé son Tactiques de combat d’équipe plans pour le reste de 2020 et une partie de 2021.

Tout d’abord, le studio a parlé du prochain Set 4. Tactiques de combat d’équipe se réinitialise tous les quelques mois, ajoutant une toute nouvelle liste d’unités pour que les joueurs apprennent. L’ensemble actuel, Set 3, a un thème d’espace. Mais Set 4 cherche à ramener les choses sur terre.

Dans sa taquinerie, Riot a mentionné des lignes de peau comme Blood Moon et Spirit Blossom – qui s’inspirent toutes deux des contes et de l’histoire japonais.

Riot a révélé plusieurs futurs champions devenus des unités au cours du tease Set 4:

Fleur d’esprit Yasuo

Lulu

Dieu Fist Lee Sin

Kennen

Royaumes en guerre Azir

Pétard Jinx

Elise de la lune de sang

Épée sacrée Janna

Riot conclura le Set 3 avec un championnat du monde les 3 et 4 septembre. Plus tard en septembre, le studio lancera le quatrième ensemble, avec une mise à jour intermédiaire au début de l’année prochaine. Le set 4 durera au total six mois, le set 5 arrivera en avril 2021.

Le studio a révélé des plans pour de nouveaux Tactiques de combat d’équipe fonctionnalités aussi. Le studio prévoit actuellement d’ajouter un mode spectateur, pour rendre le jeu plus facile à regarder, mais n’a pas de date de lancement. Il travaille également sur un nouveau Tactiques de combat d’équipe mode. Le studio prévoit de lancer au moins un nouveau mode de jeu au début de l’année prochaine.

Au cours des six prochains mois, Riot continuera d’améliorer la version mobile de Tactiques de combat d’équipe, créant finalement une parodie entre les téléphones et le PC. Les joueurs devraient s’attendre à des fonctionnalités telles que l’historique des matchs, le chat et les notes de mise à jour intégrées à l’application sur les téléphones d’ici début 2021.

Riot prévoit également d’ajouter une nouvelle devise pour Tactiques de combat d’équipe, ce qui facilite la mise à niveau de leurs Little Legends (avatar cosmétique pour les joueurs). Actuellement, le seul moyen de faire passer une petite légende d’une étoile à deux et finalement à trois étoiles est de collecter la même petite légende dans des boîtes aveugles.

À l’avenir, les joueurs pourront utiliser une nouvelle devise appelée Starshards pour améliorer les petites légendes qu’ils possèdent déjà. Les joueurs peuvent acheter des Starshards directement ou les gagner dans la version premium du Battle Pass. Riot a annoncé qu’il rendrait plus de Little Legends disponibles à l’achat direct, plutôt que dans une boîte aveugle.

Enfin, le studio travaille sur de nouveaux skins pour l’arène du jeu. Ces nouveaux skins réagiront au jeu, comme célébrer des séries de victoires ou des améliorations de Champion.

Riot commencera probablement à dévoiler les unités du Set 4 début septembre.