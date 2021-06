La nouvelle featurette de Loki accueille Owen Wilson dans le MCU

Peu de temps avant la première de Loki, les débuts d’Owen Wilson dans l’univers cinématographique Marvel ont été taquinés dans un aperçu vidéo faisant la promotion du spectacle. Avec une grande impatience des fans de Marvel, Loki fait sa première mondiale cette semaine, exclusivement sur Disney+. Il verra le retour du favori des fans de MCU, Tom Hiddleston, pour reprendre son rôle de dieu de la malice, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Loki marquera simultanément le premier projet MCU pour Wilson.

« C’est la première fois pour moi dans l’univers Marvel. Ils m’ont d’abord parlé d’Iron Man, de Captain America, et même de Hulk. Je me suis dit : ‘Eh bien, tu sais, je ne sais pas.’ C’est juste une plaisanterie, » Owen Wilson dit dans la vidéo en riant. Il a également parlé de ce que c’était que de travailler avec la co-star Tom Hiddleston, qui a fait de grands efforts pour s’assurer que Wilson savait tout sur l’histoire dans laquelle il s’engageait.

« Tom nous emmènerait à travers le monde et les différents films », a ajouté Wilson. « Nous les avons appelés les ‘Loki conférences.’ J’ai fini par écrire en quelque sorte certaines des choses qu’il a dites, et je pense que cela a même fait son chemin, parfois, dans le dialogue. J’aime beaucoup le look, les décors et les costumes. Laisse ça faire le gros du travail ! »

Loki reprend après les événements de Avengers : Fin de partie, révélant que le dieu de la malice a fracturé sa chronologie et engendré une version alternative de lui-même. Il est alors confronté à l’effacement complet de son existence ou à la restauration de la chronologie en voyageant à travers l’histoire. Wilson incarne Mobius M. Mobius, un agent travaillant avec la Time Variance Authority qui se spécialise dans les enquêtes sur les « criminels du temps » particulièrement dangereux. La réalisatrice Kate Herron l’a qualifié de « détective dur à cuire ».

Pendant ce temps, Wilson pourrait finir par revisiter un autre rôle de sa carrière pour une suite rapportée qui fait parler beaucoup de monde. Plus précisément, il y a un film Wedding Crashers qui est dans les premiers travaux qui ramènerait Wilson aux côtés de sa co-star du premier film, Vince Vaughn. Bien que le projet n’ait pas encore tout à fait le feu vert, Wilson a récemment fourni une mise à jour à Collider qui semble assez prometteuse.

« Oui, il y a un script et David Dobkin – qui a réalisé le premier – a travaillé dessus, et nous en avons parlé », a-t-il expliqué. « Ça a été sympa de parler à Vince, et c’est l’un de ces films qui semblaient vraiment connecter avec les gens. Si nous pouvons proposer quelque chose que nous pensons être génial, alors je suis sûr que nous le ferons. »

Quand le tournage a pu commencer, l’acteur a ajouté: « Quelqu’un a dit August, et je ne vois pas cela se produire. Je pense qu’avant tout, il s’agit de s’assurer que tout le monde a le sentiment que nous avons une belle histoire. »

Le temps nous le dira Crashers de mariage 2, mais les débuts de Wilson dans le MCU sont imminents.Loki sortira le 9 juin exclusivement sur Disney +. Bien que la série ne se compose que de six épisodes, il y en aura plus d’où cela vient, car la série a une deuxième saison qui serait déjà en développement. La nouvelle featurette pour Loki nous vient de Marvel Entertainment.

Sujets : Loki, Disney Plus, Streaming