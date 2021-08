La nouvelle exigence de Netflix pour tous les membres de ses futurs projets

Le service de diffusion en continu Netflix Il se positionne actuellement comme le plus grand au monde avec plus de 200 millions d’abonnés, il se renouvelle donc de jour en jour pour offrir le meilleur de son répertoire à ses utilisateurs. C’est pourquoi ils viennent de franchir une étape très importante concernant l’avenir de leur contenu : exiger des certificats de vaccination contre le coronavirus de tous ses employés.

Le COVID-19[feminine Cela a été une grande pierre dans le soulier pour la plateforme, puisque diverses productions ont été touchées et n’ont pas pu se développer dans un cadre de normalité. Le cas le plus frappant est peut-être celui de Le sorceleur, mettant en vedette Henry Cavill, alors qu’ils ont passé plus d’un an sur le plateau, entre deux suspensions pour des raisons indépendantes de la volonté de la série.

Selon le rapport exclusif du média Date limite, Netflix est devenu le premier grand studio hollywoodien à mettre en œuvre une politique globale exigeant des plans de casting pour toutes ses productions américaines., ainsi que pour ceux qui entrent en contact avec eux sur le plateau. Les équipes de chaque contenu ont déjà été informées de cette situation.

Au milieu de cette situation, on a appris que l’acteur Sean Penn ne reviendra pas au tournage de l’émission du Watergate ‘Gaslit’ à moins que tous les acteurs et membres ne soient vaccinés.. Cette décision a été prise en pleine quatrième vague de Coronavirus, portée par la variante Delta très contagieuse, dans le but de réduire au maximum le danger causé par la crise sanitaire.







Ce qui est certain, c’est que Cette demande de Netflix a réussi à inciter d’autres grandes entreprises à prendre les mêmes mesures. C’est le cas avec Google et Facebook, car Les deux entreprises obligeront leurs employés à se faire vacciner contre le COVID-19 et à le démontrer avec un certificat avant de retourner dans leurs bureaux respectifs.. Pour le moment, cela sera mis en œuvre aux États-Unis et il est prévu de le reproduire dans d’autres pays.