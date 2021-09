La nouvelle équipe Sony Firesprite est plus grande que la molécule multimédia, combinée avec le studio de Londres

L’acquisition par Sony du développeur de The Persistence Firesprite cette semaine a certainement été une surprise, mais le plus grand choc est peut-être l’ampleur de l’équipe : avec un total de 250 employés, c’est en fait un effectif plus important que les deux autres propriétaires de la plate-forme basés au Royaume-Uni. studios, Media Molecule et London Studio, combinés.

Le mot est que l’équipe basée à Liverpool a un certain nombre de projets différents dans les tuyaux : nous avions entendu sur la vigne qu’elle se débrouillait sur une version de réalité virtuelle d’Horizon, mais elle a aussi apparemment un jeu multijoueur et un blockbuster narratif » en production. Avec une taille d’équipe aussi colossale, attendez-vous à ce que ce nouveau studio soit assez productif.

Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, a déjà laissé entendre que la sortie de Firesprite sera « assez différente des équipes que vous connaissez » chez Sony, ce qui nous a certainement intrigués. En clair, le géant japonais collaborait déjà avec le studio avant de décider de l’acquérir entièrement. Cela signifie que nous pourrions, potentiellement, voir quelque chose annoncé au cours de la journée d’aujourd’hui Vitrine PlayStation.

Quoi qu’il en soit, nous n’avions aucune idée que Firesprite avait atteint une taille aussi énorme; pour mettre ses effectifs en perspective, Guerrilla Games – l’un des plus grands développeurs en Europe – compte actuellement environ 350 à 400 employés, donc ce n’est pas à un million de kilomètres. Ça va être fascinant de voir ce que l’équipe nous réserve.