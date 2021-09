La nouvelle équipe de Peacemaker révélée dans un premier aperçu de The Suicide Squad HBO Max Spinoff

On s’attendait à ce que nous obtenions un nouveau regard sur James Gunn’s La brigade suicide série dérivée Pacificateur à DC FanDome en octobre, mais les fans désireux de voir plus de l’émission dirigée par John Cena n’ont pas eu à attendre aussi longtemps que Divertissement hebdomadaire ont publié une nouvelle photo qui présente de nombreux acteurs principaux en action. La photo contient les agents Argus Economos (Steve Agee) et Harcourt (Jennifer Holland), ainsi que les nouveaux arrivants Murn (Chukwudi Iwuji), Adebayo (Danielle Brooks), Vigilante (Freddie Stroma), et ce serait une première image sans Peacemaker lui-même (Jean Cena).

Selon la scène post crédit de La brigade suicide, le sort du monde dépendra probablement de ce groupe, et pendant que nous attendons une bande-annonce, on ne peut qu’imaginer le genre de chaos chaotique et sanglant auquel ils seront confrontés dans la série. Pacificateur devrait faire ses débuts en janvier et comportera 8 épisodes. Le showrunner James Gunn a activement taquiné le Jean Cena show depuis qu’il a été annoncé pour la première fois, il ne va donc pas s’arrêter de si tôt, et il partage à nouveau avec EW.

Selon James Gunn, qui est actuellement en train de scénariser son prochain gardiens de la Galaxie film tout en achevant la post-production sur Pacificateur, le personnage principal et ses acolytes seront des « opérations secrètes combattant quelque chose de catastrophique auquel la planète est confrontée ». Il a précédemment expliqué plus en détail comment la série fonctionne à la fois comme une suite et une préquelle de La brigade suicide.

cette équipe n’a peut-être pas l’air de grand-chose, mais j’en fais partie, vous savez donc qu’elle est absolument élitiste #pacificateurhttps://t.co/jMA59Okx6cpic.twitter.com/PKGieqjhdt – Peacemaker sur HBO Max (@DCpeacemaker) 13 septembre 2021

« Eh bien, à travers l’histoire, vous apprenez où Pacificateur est venu », a déclaré Gunn à Variety le mois dernier. « Il y a un moment dans [The Suicide Squad] où Bloodsport parle de son père et à quoi ressemblait son père, et vous coupez à un plan de Peacemaker, et Peacemaker hoche la tête. C’est la graine de l’ensemble Pacificateur séries. Nous voyons donc Peacemaker avec son père, qui est joué par Robert Patrick, d’où il vient, ce qu’il a fait, ce que cela signifie pour lui et où il va après tout cela. Parce que ce n’est pas une mauvaise personne, c’est juste un méchant. Il semble en quelque sorte irrécupérable dans le film. Mais je pense qu’il y a plus à lui. Nous n’avons pas eu l’occasion de le connaître [in The Suicide Squad] dans la façon dont nous apprenons à connaître certains des autres personnages. Et c’est donc de cela que parle tout le spectacle. J’avais besoin d’au moins huit épisodes pour le faire. »

La brigade suicide s’est avéré être un succès lorsqu’il est arrivé dans les cinémas et sur HBO Max le mois dernier, et si Pacificateur parvient également à frapper les bonnes notes, alors il ne fait aucun doute que nous verrons plus de l’équipe hétéroclite du film dans d’autres spin-offs et une suite potentielle si tout se passe comme prévu. Cependant, Gunn est maintenant prêt à traverser la frontière pour Marvel alors qu’il se dirige vers le tournage Gardiens 3, dont le tournage devrait débuter en novembre. Vous pouvez suivre les progrès de Gunn sur le film via son compte Twitter, qu’il a récemment mis à jour avec une photo des storyboards qu’il a créés pour le film. Pacificateur devrait actuellement arriver sur HBO Max en janvier.

Sujets : Pacificateur, Suicide Squad 2, HBO Max