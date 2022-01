La nouvelle émission de téléréalité de MTV qui affrontera ‘Acapulco Shore’

MTV

Un nouveau spectacle engagera le public avec différentes histoires et de nouveaux visages à partir du 13 janvier. Voici tous les détails.

‘La Venganza de los Ex: Caribe’, nouveau programme télévisé.

MTV et Paramount + ils lanceront la nouvelle émission de téléréalité « La revanche de l’ex : Caraïbes » Il a un air caribéen et réunira un groupe de participants du Brésil, du Mexique et de la Colombie. Après le grand succès de la version mexicaine, ‘La Venganza de los Ex: VIP’, également disponible sur la plateforme de streaming Paramount +, vient la première édition bilingue de l’émission enregistrée à Carthagène

Quand est la première?

MTV et Paramount + Ils présenteront ce jeudi 13 janvier à 23h00 (Mexique) et 12h00 (vendredi minuit en Colombie et en Argentine).

De quoi parle « Revenge of the Ex: Caribbean » ?

La première saison de ‘La Venganza de los Ex : Caribe’ (De Férias Com ou Ex : Caribe), parle d’un groupe de jeunes qui arrivent sur une île incroyable des Caraïbes colombiennes pour flirter et trouver l’amour, mais les vacances en le paradis va virer au cauchemar.

Cependant, cela viendra lorsque le groupe de célibataires commencera à se connaître et que de nouveaux couples commenceront à se former, les problèmes commenceront, car leurs ex reviennent. Bientôt, les célibataires comprennent la dynamique terrifiante, mais la question demeure toujours : quel sera le prochain « ex » à apparaître ?

Chaque ex vient avec ses propres objectifs, certains avec une soif de vengeance et d’autres veulent reconquérir leur grand amour.

Qui sont les participants ?

Mario Abraham, Angietta Rodriguez, Camilla Costa, Carlos Ortega, Gabriel Sampaio, Haeixa Pinheiro, Jotave, Leticia Oliveira, Mariana Franco et Vascki.

Il convient de noter que La Venganza de los Ex: Caribe (De Férias Com ou Ex: Caribe) est la première adaptation la plus récente en Amérique latine du format à succès de MTV UK Ex On The Beach, qui a connu plusieurs saisons de succès international.

L’émission a été adaptée par MTV localement avec succès pour d’autres pays comme les États-Unis, la Pologne, les Pays-Bas, le Brésil et le Mexique. Le format a également été adapté par des tiers dans des pays comme la Suède, la France, la Finlande, la Russie, la Hongrie et la Norvège.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂