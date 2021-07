La nouvelle émission de rencontres « Pride & Prejudice » de Peacock ressemble à « Bridgerton » de la vraie vie

Si vous aimez vous pelotonner sur le canapé avec un bon roman d’amour, la dernière série de Peacock vous conviendra parfaitement.

Une nouvelle émission de rencontres est en préparation sur le service de streaming et elle porte un nom assez convaincant : « Pride & Prejudice: An Experiment in Romance ». Intrigué encore ? Voici tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent. (Peacock fait partie de notre société mère, NBCUniversal.)

Il est inspiré du roman classique du même nom

Que vous lisiez le roman « Pride & Prejudice » de Jane Austin à l’école ou que vous regardiez l’adaptation cinématographique de 2005 avec Keira Knightley ou la mini-série de 1995 avec Colin Firth, vous connaissez probablement la romance emblématique entre l’héroïne de l’histoire, Elizabeth Bennet, et elle. intérêt amoureux, M. Darcy.

La série de rencontres Peacock s’inspire de l’histoire d’amour classique et mettra en vedette « une héroïne à la recherche de son duc », selon un communiqué de presse.

L’émission sera tournée en Angleterre

Situé dans une Angleterre de style Régence (c’est-à-dire la période de « Bridgerton »), le spectacle sera filmé dans un château de campagne, vous pouvez donc vous attendre à de nombreux paysages magnifiques. La principale dame et ses prétendants apprendront à se connaître lors d’une série de rendez-vous amusants – des promenades en calèche et en bateau aux cours de tir à l’arc – et seront transportés dans un voyage romantique.

Selon un communiqué de presse, les participants seront « immergés dans une quête d’amour dans le temps » alors qu’ils communiquent par le biais de lettres manuscrites. Si doux, non?

L’émission est actuellement en casting

Si vous connaissez une fille géniale qui est toujours à la recherche de son vrai prince, « Orgueil et préjugés : une expérience dans la romance » recherche sa principale dame. Les candidats doivent être célibataires et avoir au moins 21 ans, et doivent répondre à une série de questions sur leurs ruptures relationnelles, leurs meilleurs traits et plus encore. Vous pouvez postuler ici !

