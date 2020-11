La nouvelle directive du CDC dit que le port d’un masque pourrait vous empêcher d’attraper le coronavirus

en portant un masque, il bloque environ 60% de la quantité de virus qui sort d’une personne infectée, selon l’étude.

Pour la plupart des gens, un masque en tissu d’au moins deux couches, qui couvre le visage du nez au dessous du menton, est la meilleure option.

Les responsables de la santé américains adoptent une nouvelle approche pour encourager les Américains à porter des masques: ils soulignent les recherches récentes selon lesquelles un masque protège la personne qui le porte.

Auparavant, les Centers for Disease Control and Prevention ont conseillé aux gens de porter des masques en raison de preuves que cela arrête les personnes infectées par le coronavirus – qu’ils le sachent ou non – de le diffuser aux autres.

Mais cette semaine, le CDC a publié une nouvelle note scientifique discutant des études récentes concluant qu’un porteur obtient une certaine protection.

Les conseils de l’agence n’ont pas changé. Il continue de conseiller aux Américains de porter des masques pour empêcher le virus de se propager.

«Mais maintenant, nous disons voici une autre raison» pour le faire, a déclaré le Dr John Brooks, médecin-chef du COVID-19 du CDC réponse d’urgence.

Les responsables de l’agence ont été influencés par une étude récente menée par des chercheurs japonais qui ont utilisé des têtes de mannequin et des respirateurs artificiels pour simuler la propagation du coronavirus particules dans l’air et évaluez dans quelle mesure les masques bloquent la transmission.

Cela a confirmé des recherches antérieures selon lesquelles les masques fonctionnent mieux lorsqu’ils sont portés par une personne infectée qui pourrait le propager en toussant, en éternuant ou en parlant. Les masques bloquent environ 60% de la quantité de virus provenant d’une personne infectée, selon l’étude.

Mais les chercheurs ont également constaté qu’il y avait un avantage lorsqu’une personne non infectée portant un masque avait la malchance d’être à proximité d’une personne infectée qui n’en portait pas. Dans ce scénario, la quantité de virus inhalée par la personne non infectée diminuait de 37% – à 50% – si elle portait un masque.

Lorsque les deux personnes portaient des masques, la baisse des particules virales atteignant la deuxième personne était la plus importante – près de 70%.

L’étude n’a pas parfaitement imité la plupart des situations du monde réel. Par exemple, les têtes étaient plus rapprochées que six pieds, et la tête du mannequin qui expirait faisait plus d’une toux constante qu’une respiration régulière.

Mais Brooks a déclaré que la valeur de tout le monde portant des masques est suggérée par plusieurs autres études sur des situations du monde réel – y compris l’un des clients dans un salon de coiffure du Missouri, un autre sur un porte-avions américain et plusieurs autres qui ont suivi les infections et les décès dans des endroits qui ont adopté mandats de masque.

