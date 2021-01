La nouvelle date de sortie de Morbius rapproche le thriller d’horreur de super-héros de Jared Leto à Halloween

Les fans de Marvel qui avaient hâte de regarder Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, le vampire vivant, dans le prochain film solo des personnages avec Jared Leto devront maintenant attendre quelques mois de plus. Morbius était initialement prévu pour une sortie le 19 mars, mais un nouveau rapport de Variety a confirmé que le film a été retardé et sortira maintenant le 8 octobre.

L’annonce, bien que décevante, est loin d’être surprenante. Même depuis la fermeture des salles de cinéma l’année dernière, le sort des sorties cinématographiques est très incertain. Une fois le déploiement du vaccin effectué, l’industrie cinématographique a eu l’espoir que les choses s’amélioreraient rapidement. Mais il devient de plus en plus clair que les choses ne reviendront pas à la normale au premier semestre 2021, certainement pas assez pour que les cinémas fonctionnent à nouveau à pleine capacité.

Morbius sera probablement le premier de nombreux films à gros budget qui reporteront leurs dates de sortie, s’ils ne prennent pas plutôt la voie du streaming, comme WarnerMedia le fait avec tout son contenu cinématographique pour le reste de l’année. Mais certains dans l’industrie adoptent toujours une approche optimiste, comme le showrunner du MCU Kevin Feige a récemment affirmé que Veuve noire va s’en tenir à sa date de sortie en salles en mai.

Pour Jared Leto fans, la chance de voir l’acteur dans un rôle de bande dessinée viendra avant octobre. Leto a été confirmé comme faisant partie de Justice League de Zack Snyder, où il jouerait un Joker plus âgé et fatigué de la bataille, qui agira en tant qu’assistant de la Justice League en se procurant une Mother Box afin d’aider à la défaite du principal méchant Darkseid.

Pour autant que Morbius s’inquiète, le film va être une partie importante de la volonté de Sony de créer une franchise autour du personnage de Spider-Man et de ses alliés et ennemis des bandes dessinées. La première étape dans la construction de la série a été avec 2018 Venin, qui est devenu un énorme succès au box-office. Dans une interview précédente, Leto avait laissé entendre que son interprétation de Morbius ferait bientôt partie d’un monde plus grand dans un univers cinématographique «en expansion» qui pourrait potentiellement inclure Tom Hardy comme Venom et Tom Holland comme Spider-Man.

« Dans le film, je joue un nouveau personnage de Marvel qui tente de guérir sa conception de sang de toute une vie avec la science expérimentale. Dans le processus, je me transforme en un vampire vivant. C’est un peu ce qui se passe, et je pense que ça va être un jeu amusant et j’ai hâte que vous le voyiez. C’est un rôle passionnant dans un univers en pleine expansion, il y a beaucoup à espérer. «

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle du personnage principal, Matt Smith dans Loxias Crown, Adria Arjona dans Martine Bancroft, Tyrese Gibson dans l’agent Stroud et Jared Harris dans un rôle non divulgué. Le film arrive dans les salles le 8 octobre. Cette nouvelle arrive de Variety.

Sujets: Morbius le vampire vivant