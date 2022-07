La nouvelle date de sortie de GTA 6 a été divulguée et a causé de la joie parmi les joueurs

Attendu par un grand nombre de joueurs, GTA 6 de la société de développement jeux de rock star a été divulgué par un initié avec une nouvelle date de sortie qui a ravi les fans.

L’initié de Tez2, qui a fait à plusieurs reprises des déclarations précises sur Jeux de rock stara recommencé à parler du jeu d’action Grand Theft Auto 6.

On a demandé à l’utilisateur si GTA VI sortirait seulement quelques années plus tard ou plus tard, ce à quoi l’initié a donné une réponse encourageante. « Si rien n’a changé depuis l’année dernière, alors Rockstar vise toujours une sortie de GTA 6 fin 2023 ou début 2024 », a déclaré Tez2.

Il convient de noter que plus tôt, le même initié a parlé de la même information. Il a affirmé que la sortie de Grand Theft Auto 6 aura lieu fin 2023.

Compte tenu de ses nouvelles paroles, ainsi que de ses récentes fuites, qui se sont avérées vraies, les joueurs ont été ravis des nouvelles nouvelles fournies par l’initié.

Il convient également de noter que Rockstar lui-même a récemment annoncé qu’il mettait fin au support du jeu Red Dead Online sous la forme de mises à jour majeures.

Ceci est fait afin de concentrer davantage d’efforts sur le développement de GTA VI. « Au cours des dernières années, nous avons régulièrement consacré de plus en plus de ressources au développement d’un nouveau jeu dans la série GTA, car nous comprenons que nous devons dépasser les attentes des joueurs et rendre le prochain jeu aussi bon que possible.

Par conséquent, nous apportons quelques modifications à la manière dont nous prendrons en charge Red Dead Online », a déclaré Rockstar dans un communiqué.

La société n’arrêtera pas de publier des mises à jour pour Red Dead Online, mais il n’y aura plus d’innovations majeures.

Selon des rapports d’initiés, une annonce à part entière de GTA 6 aura lieu à la fin de cette année. La sortie, selon l’utilisateur Tez2, aura lieu fin 2023-début 2024.

