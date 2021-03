La nouvelle date de sortie de F9 retarde encore le retour de Fast & Furious dans les cinémas

Quelques blockbusters majeurs ont été repoussés une fois de plus. Bien que, espérons-le, pour la dernière fois. Universal Pictures a retardé la sortie de Fast & Furious 9, alias Fast & Furious 9, d’un mois. Le film devrait encore arriver cet été. Universal a également choisi de retarder la sortie de Minions 2, officiellement intitulé Minions: La montée de Gru. La suite animée a été entièrement repoussée de cette année et sortira désormais à l’été 2022.

F9 était à l’origine censé sortir en mai 2020. Cependant, alors que les théâtres ont commencé à fermer dans le monde entier pour des raisons de santé et de sécurité, c’était l’une des premières grandes sorties à repousser sa date de sortie. Comme cela a été le cas pour de nombreux films, sa date a été modifiée à plusieurs reprises. Plus récemment, l’entrée dans la série dirigée par Justin Lin avait été fixée au 28 mai. Universal a maintenant la date du film pour le 25 juin. aux États-Unis. C’est de toute façon l’espoir.

Pour ce qui est de Minions: La montée de Gru, son dernier retard est bien plus important. Le dernier opus de l’énorme succès Un moi méprisable La franchise devait arriver le 2 juillet 2021. Elle arrive maintenant un an plus tard, le 1er juillet 2022. Mais étant donné que les premiers Minions ont rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, il est logique pour Universal d’attendre le moment est venu. Il n’y a aucun moyen de gagner ce genre d’argent avec une version en streaming ou en VOD premium. D’un point de vue financier, cela semble être la bonne décision.

F9 ramène une grande partie du casting de base. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron et Helen Mirren composent l’ensemble de base. John Cena est à bord pour jouer le frère de Dom Torreto de Diesel. Comme la bande-annonce l’a révélé, le personnage de Cena sera le méchant. De plus, ce film verra le retour de Han, joué à nouveau par Sung Kang. Le personnage préféré des fans avait apparemment été tué lors des événements de Tokyo Drift. Le plan est que Fast & Furious 10, déjà prévu, mette fin à la franchise principale. Il sera publié en deux parties.

À ce jour, les films Fast & Furious ont rapporté plus de 5 milliards de dollars au box-office mondial. Cela signifie qu’ils représentent deux des plus grandes franchises de la timonerie d’Universal. Alors que certains films de l’année dernière ont choisi de faire une sortie en streaming ou une version hybride, il est presque impossible pour un film qui coûte bien plus de 100 millions de dollars à produire de récupérer son argent sans un marché théâtral mondial fonctionnel. Warner Bros. a testé les eaux avec Principe l’année dernière, mais les résultats étaient, au mieux, médiocres. Sur ce, Universal se contente d’attendre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious