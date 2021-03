La nouvelle comète Leonard s’embrasera cette année

La nouvelle comète C / 2021 A1 (Leonard) fera son approche la plus proche de la Terre le 12 décembre 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Une nouvelle comète est en route vers le soleil, avec des perspectives qu’elle pourrait devenir suffisamment brillante pour être vue à l’œil nu d’ici la fin de l’année.

L’objet en question est la comète Leonard, cataloguée C / 2021 A1 et a été découvert par l’astronome Gregory J. Leonard le 3 janvier à l’observatoire du mont Lemmon, également connu sous le nom d’observatoire infrarouge du mont Lemmon. L’observatoire est situé sur le mont Lemmon dans les montagnes de Santa Catalina, à environ 28 kilomètres au nord-est de Tucson, en Arizona. M. Leonard est un spécialiste principal de la recherche pour le Catalina Sky Survey de l’observatoire Lunar and Planetary Laboratory.

Lorsque M. Leonard a trouvé l’image de la comète, c’était un objet extrêmement faible de magnitude 19. C’est près de 160 000 fois plus sombre que les étoiles les plus pâles visibles à l’œil nu. Sans surprise, quand elle a été aperçue pour la première fois, la comète était à environ 5 unités astronomiques du soleil (une unité astronomique, ou UA, est égale à la distance moyenne de la Terre par rapport au soleil de 92,855 millions de miles, soit 149,565 millions de km). Ainsi, à une distance de 5 UA, la comète Leonard était près de l’orbite de Jupiter, loin du soleil, mais commençait tout juste à ressentir les effets de ses rayons chauffants et commençait lentement le processus pour qu’elle s’épanouisse en un objet céleste remarquable.

En rapport: Les 9 comètes les plus brillantes jamais vues

Évolution d’une « étoile velue »



Aujourd’hui, nous savons que les comètes sont principalement constituées de gaz gelés qui sont chauffés à l’approche du soleil et incités à briller par la lumière du soleil. Au fur et à mesure que les gaz se réchauffent et se dilatent, le vent solaire – des particules subatomiques rayonnant du soleil – souffle le matériau en expansion dans la belle queue de la comète.

Pour les observateurs de l’Antiquité, les queues ressemblaient à une tête de cheveux flottants, alors ils appelaient les comètes «étoiles velues». Les astronomes professionnels peuvent observer entre une demi-douzaine et une douzaine de comètes chaque nuit. Mais les comètes assez brillantes pour exciter ceux d’entre nous qui n’ont pas de gros télescopes sont plutôt inhabituelles, apparaissant peut-être en moyenne un ou deux ans à tous les 10-15 ans.

Bien sûr, les souvenirs sont encore frais de l’apparition frappante l’été dernier de la comète NEOWISE. Et certains espèrent sans aucun doute que nous pourrions avoir un redux de décembre avec la comète Leonard.

📸 El cometa C / 2021 A1 Leonard ☄️ el 12 de février. Mejorando su aspecto respecto al mes pasado su brillo se ha incrementado a magnitud 18.https: //t.co/eTgd4h7jO0Comet C / 2021 A1 Leonard le 12 février. pic.twitter.com/MbySZZtzEx26 février 2021 En savoir plus

Venant de loin



Lorsque la comète Leonard a été aperçue pour la première fois, c’est à peu près à cette distance du soleil que le méthanol (CH3OH) et l’eau commencent la sublimation; en d’autres termes, passer directement d’un état gelé à un gaz. Et dans certaines images, il y avait même des preuves d’une queue faible.

Les premiers calculs ont montré qu’il se déplaçait sur une orbite elliptique extrêmement longue et aplatie, le prenant jusqu’à 3500 UA du soleil – 325 milliards de miles (523 milliards de km). «Là-bas», les températures sont juste une fraction de degré au-dessus du zéro absolu: moins 459,67 degrés Fahrenheit (moins 273,15 degrés Celsius) – si froides que les particules arrêtent de bouger. Essentiellement, après avoir été dans un état gelé pendant des dizaines de milliers d’années, la comète Leonard commençait à se réveiller de son long sommeil.

Optimisme gardé



Il y a plusieurs raisons d’être optimiste quant à l’éclat de la comète Leonard à la luminosité de l’œil nu. Le premier est l’orbite de la comète elle-même. Son orbite démontre qu’il ne s’agit pas d’une «nouvelle» comète venant directement du nuage d’Oort – une coquille glacée autour du système solaire où les comètes semblent provenir avant de tourner autour du soleil – et de ressentir les effets de la lumière du soleil – pour la première fois.

Au contraire, la comète Leonard voyage sur une orbite fermée et a probablement visité les environs du soleil au moins une fois auparavant, il y a environ 70 000 ans. C’est en soi une bonne nouvelle. Une «nouvelle» comète sur une orbite parabolique – c’est-à-dire une comète qui n’est jamais passée près du soleil auparavant – peut avoir sa surface recouverte de matières très volatiles telles que le dioxyde de carbone, l’azote et le monoxyde de carbone gelés. Ces glaces ont tendance à se vaporiser loin du soleil, donnant à une comète éloignée une poussée de luminosité qui peut susciter des attentes irréalistes. Puis à mesure qu’ils se rapprochent du soleil, leur éclaircissement rapide ralentit soudainement et ils finissent par être bien en deçà des attentes de luminosité.

La comète Leonard n’entre pas dans cette catégorie.

La nouvelle comète C / 2021 A1 (Leonard) atteindra le périhélie, son point le plus proche du soleil, le 3 janvier 2022. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Les autres raisons d’attendre un spectacle brillant de cette comète sont ses approches proches à la fois de la Terre et du soleil. Le 12 décembre, il passera à moins de 34,9 millions de km de la Terre et le 3 janvier 2022 – exactement un an après sa découverte – il passera à moins de 92 millions de km du soleil.

Lorsque vous utilisez des formules de loi de puissance standard, en tenant compte de la luminosité de la comète par rapport à la distance qu’elle sera à la fin de l’année (à la fois de la Terre et du soleil), on s’attend actuellement à ce que la comète atteigne une luminosité aussi brillante que la quatrième magnitude. , ce qui le rend suffisamment lumineux pour voir sans aide optique dans un ciel sombre.

Où et quand regarder



Au cours des deux premières semaines de décembre, la comète Leonard sera accessible aux lève-tôt, visible quelques heures avant le lever du soleil, basse dans le ciel est-nord-est. Il suivra les constellations Coma Berenices, Boötes et Serpens Caput.

Ce devrait être un objet facile à voir avec un petit télescope ou une paire de jumelles – et avec un peu de chance, à l’œil nu. Au cours de la deuxième quinzaine de décembre, à mesure que la comète se rapproche du soleil, elle sera progressivement absorbée par la lumière de l’aube et disparaîtra finalement de la vue.

Mais tempérez vos attentes …



La comète Leonard évoluera-t-elle vers un autre NEOWISE? Malheureusement, après mes nombreuses années d’observation de comètes, je devrais dire non. La plupart des comètes sont à leur meilleur après avoir atteint leur point le plus proche du soleil (périhélie) et être retournées dans l’espace lointain. C’est à ce moment que les comètes libèrent leur quantité maximale de poussière et de gaz et qu’elles sont intrinsèquement à leur plus brillant et leur queue à leur plus longue.

La comète Leonard sera cachée par l’éblouissement solaire brillant pendant cette période, s’éloignant rapidement du soleil et de la Terre après le 3 janvier de l’année prochaine et disparaissant rapidement. Le meilleur, je pense, que nous puissions espérer est une comète à l’œil nu modestement brillante qui sera disponible pour tous ceux qui souhaitent se lever avant le lever du soleil tôt le matin et à la mi-décembre.

J’ai vu d’autres sites Web indiquant que la comète Leonard sera un spectacle « une fois dans une vie ». C’est vrai, car une fois qu’il aura arrondi le soleil, il sera jeté hors du système solaire, pour ne plus jamais être revu, selon EarthSky.org. Une autre affirmation suggère qu’elle pourrait être « la comète la plus brillante et la plus dramatique » de cette année. Si vous le comparez aux autres « flous faibles » qui doivent apparaître cette année, cela est également vrai, même si utiliser des mots comme « brillant » et « dramatique » sont des hyperboles.

Mais comme toutes les nouvelles comètes sont notoirement imprévisibles, nous ne pouvons que deviner à quel point la comète Leonard sera brillante et sa queue deviendra. Nous allons juste devoir attendre et voir. 45secondes.fr vous tiendra au courant de son développement dans les mois à venir. Restez à l’écoute!

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine d’histoire naturelle, l’Almanach des fermiers et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.