La nouvelle comédie de Robert De Niro sur mon père se prépare pour le lancement en VOD

Le prochain film d’Hollywood À propos de mon père, prévu pour une sortie Premium Video on Demand (PVOD) par Lionsgate le 16 juin, fait des vagues comme une comédie hilarante qui explore les complexités et les nuances des relations familiales. Mené par Sébastien Maniscalcohumoriste et acteur de renom, ce film promet de fournir un rire chaleureux qui capture les hauts et les bas de la dynamique familiale auxquels la plupart des gens peuvent s’identifier.





Maniscalco dépeint un personnage nommé Sebastian, qui, aux côtés de son père Salvo, joué par l’acteur acclamé Robert De Niro, se retrouve dans un tourbillon de situations difficiles amusantes. Au fur et à mesure que le récit se déroule, Sebastian et sa fiancée Ellie (Leslie Bibb) planifient une visite le week-end du 4 juillet dans la maison familiale d’Ellie. Dans le but d’inclure Salvo dans leurs plans, ce qui suit est un choc comique de cultures, alors que Salvo rencontre la famille excentrique et aisée d’Ellie. Les différences culturelles et socio-économiques frappantes entre Salvo et la famille d’Ellie ont préparé le terrain pour un week-end plein de situations tumultueuses, menant finalement à la prise de conscience que les meilleurs et les pires aspects de la famille sont intrinsèquement liés.

Une caractéristique remarquable de À propos de mon père est sa représentation des familles italo-américaines. Le film, en fait, s’inspire de la propre relation de Maniscalco avec son père, offrant un regard authentique sur les nuances culturelles et les manières qui différencient les familles italo-américaines des familles américaines plus typiques. Ces différences, juxtaposées à un récit convaincant, créent des opportunités mûres pour la comédie, alimentant l’humour tout au long du film.

Un film auquel tout le monde peut s’identifier

Porte des Lions

La réalisatrice du film, Laura Terruso, qui est elle-même d’origine italo-américaine, a exprimé son lien personnel avec le projet. Elle a reconnu la résonance de l’histoire avec ses propres expériences, en particulier l’accent mis sur la relation entre Sebastian et son père sicilien. Cette connexion personnelle, a-t-elle noté, a été un facteur important dans sa décision de réaliser le film.

La réalisatrice a partagé ses réflexions dans une interview avec Collider.

«Ce qui se retrouve dans les salles de cinéma est à peu près la coupe du réalisateur. Nous n’avons jamais fait de reprises. Je veux dire, c’est le film qui a été scénarisé, et c’est ce qui s’est retrouvé à l’écran. Nous nous sommes beaucoup amusés ce jour-là et nous avons fait de l’improvisation dans le film, mais ce montage, c’est vraiment comme mon premier montage du film.

Le casting étoilé du film, qui comprend Leslie Bibb (Homme de fer, L’habitant), Anders Holm (Inventer Anna), Davis Rasche (Brûler après lecture, Hommes en noir 3), et Kim Cattrall (Comment j’ai rencontré ton père), renforce encore son attrait. Notamment, ce film réunit Maniscalco et De Niro, qui partageaient auparavant le temps d’écran dans Netflix L’Irlandais. Maniscalco, démontrant sa polyvalence, a également co-écrit le scénario avec Austen Earl, tandis que l’équipe de production revendique les talents de Chris Weitz, Paul Weitz, Andrew Miano et Judi Marmel.

À propos de mon père promet d’être une comédie réconfortante qui allie le charme de sa distribution, l’authenticité de son scénario et la finesse de sa production pour offrir une perspective unique sur la dynamique familiale. Avec sa sortie imminente sur PVOD, il est sur le point de divertir le public avec son mélange d’humour et de sentimentalité sincère.