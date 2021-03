La nouvelle collection de casques LEGO Star Wars vous permet de construire des bustes de Dark Vador et Scout Trooper

LEGO s’est associé à Lucasfilm pour plusieurs nouveaux Guerres des étoiles ensembles. Deux personnages de l’Empire, Dark Vador et le Scout Trooper, vu pour la première fois dans Le retour du Jed, reçoivent des bustes, tandis que l’Imperial Probe Droid reçoit également un nouveau modèle. Les trois ensembles sont disponibles en pré-commande maintenant et devraient être commercialisés en avril.

Construisez votre propre empire avec ces nouveaux ensembles de collection LEGO Star Wars: https://t.co/zldFRt9lBJpic.twitter.com/DLxaKUeaHp – Star Wars (@starwars) 26 mars 2021

Le buste de casque Darth Vader est le plus cher du groupe, à 69,99 €. C’est aussi le plus grand, avec 834 pièces. L’Imperial Probe Droid est le prochain à 59,99 €, et il est livré avec 683 pièces. Enfin, le buste Scout Trooper est au prix de 49,99 € avec 471 pièces dans l’ensemble. Les trois ensembles sont recommandés pour les 18 ans et plus et sont destinés à la foule des adultes / collectionneurs.

Lucasfilm et LEGO ont publié des photos des trois ensembles, avec des précommandes maintenant disponibles. Tous les trois sont incroyablement détaillés. Alors que les bustes de Dark Vador et Scout Trooper n’ont pas beaucoup de fonctionnalités, le Probe Droid est livré avec des jambes mobiles, en plus d’un support qui imite la planète de neige Hoth de L’empire contre-attaque. Le directeur du design Jens Kronvold Frederiksen a dit ceci à propos de la création de ces décors destinés aux adultes.

Sith Black ou Scout White? Comment allez-vous afficher le côté obscur? Avec les casques LEGO Star Wars, le choix vous appartient. Consultez https://t.co/OBhDBDOnUM pour plus de détails. pic.twitter.com/cn40Fv585V – LEGO (@LEGO_Group) 25 mars 2021

«Lorsque nous concevons des ensembles de décoration pour adultes ou pour la maison, l’objectif est principalement de rendre le modèle aussi précis que possible, beau pour l’affichage et avec beaucoup de détails; souvent plus que dans un ensemble LEGO Star Wars standard pour le jeune public. Le seul une autre différence est que nous nous concentrons moins sur les fonctionnalités et les fonctions de jeu, car ces modèles sont plus destinés à l’affichage qu’au jeu. Là où il n’y a pas de différence entre les modèles de lecture et d’affichage, c’est l’expérience de construction, bien que ces modèles soient généralement plus avancés. Cependant, nous nous faisons également de notre mieux pour que les modèles soient amusants à construire, même s’ils sont plus compliqués et stimulants. «

LEGO et Guerres des étoiles vont de pair depuis des années maintenant. Mais ces décors plus complexes et détaillés, qui s’adressent généralement à la foule adulte, ont vraiment pris leur envol ces dernières années. Non seulement ils sont considérés comme des objets de collection qui ont fière allure dans une vitrine, mais ils sont comme de gigantesques énigmes 3D qui demandent du temps et des efforts. Il transforme toute la notion d’objet de collection en une activité de plusieurs heures.

Préparez-vous à rencontrer le meilleur du côté obscur – l’expert en reconnaissance et le commandant suprême. Deux icônes sont prêtes à prendre leur place dans votre collection de casques LEGO Star Wars. pic.twitter.com/T0fkFiVeQA – LEGO (@LEGO_Group) 24 mars 2021

Pendant ce temps, Lucasfilm a un certain nombre de Guerres des étoiles projets en cours. À part Le mandalorien saison 3, plusieurs autres spectacles au sein de la franchise sont à différents stades de développement pour Disney +. Ceux-ci inclus Andor, Obi Wan Kenobi, L’acolyte, Ahsoka, Rangers de la nouvelle république et Le livre de Boba Fett, qui devrait arriver en décembre. La réalisatrice Patty Jenkins travaille sur le prochain film, avec Escadron de voleurs actuellement prévu pour sortir en salles en décembre 2023. Taika Waititi (Thor: Ragnarok) développe également un mystère Guerres des étoiles film. Assurez-vous de vérifier les nouveaux ensembles par vous-même. Cette nouvelle nous parvient via StarWars.com.

