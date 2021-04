La nouvelle chanson thème de redémarrage de Mortal Kombat arrive, elle vous rendra excité et prêt à vous battre

Si vous n’étiez pas déjà raisonnablement excité pour le prochain Combat mortel redémarrage du film, le compositeur Benjamin Wallfisch est sûr de rectifier cela avec son interprétation de la mélodie à thème classique, que vous pouvez écouter maintenant. Intitulée « Techno Syndrome 2021 », cette version mise à jour du thème bien-aimé figure sur la bande originale officielle du film et devrait vous faire crier « Mortal Kombat! » et à la recherche de quelqu’un avec qui jeter la main.

Benjamin Wallfisch est surtout connu pour son travail sur les goûts de IL, IT Chapitre 2, Shazam!, et Blade Runner: 2049 aux côtés de Hans Zimmer, et a clairement travaillé dur pour trouver un moyen de ramener la chanson thème pour le Combat mortel redémarrer. La question de savoir si elle conserve ou non l’impact de l’original est sujette à débat.

Le retour de Techno Syndrome n’est que l’une des façons dont le réalisateur Simon McQuoid espère rendre hommage à la franchise de longue date. « [Wallfisch] est venu en sachant cela, puis nous avons commencé à parler du respect des fans et du matériel », a déclaré McQuoid à propos du retour du thème.« Et il a dit: «Pensez-vous que nous pouvons faire quelque chose avec la musique distincte? Et j’ai dit: ‘Eh bien, oui, je pense qu’à travers tout ce processus, ce que nous faisons ici, c’est que nous prenons du matériel bien connu et nous le déplaçons et nous l’élévons. «

« Nous le prenons au sérieux, très au sérieux – cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de comédie et de légèreté dans le film – et nous y réfléchissons vraiment et nous nous assurons qu’il est vraiment réfléchi. » »At-il poursuivi. « Alors il a dit: » Eh bien, je pense que ça va marcher, et j’ai fait une piste de démonstration. Voulez-vous l’entendre? « » Grâce à son utilisation dans le film de 1995, la chanson est devenue synonyme de Combat mortel lore, et McQuoid aurait été négligent de ne pas l’avoir inclus dans le redémarrage.

Avec la musique, Combat mortel adhérera également à la séquence violente pour laquelle les jeux vidéo sont connus. McQuoid a récemment assuré aux fans que le film pousserait la cote R aussi loin que possible. « Nous voulions pousser le [blood, gore and fatalities] à la limite « , a-t-il révélé. » De toute évidence, il y a un moment où le film devient impossible à diffuser si vous le poussez trop loin, et ce serait un retour sur investissement très imprudent pour le studio. Mais depuis le premier jour, ça a été: ‘D’accord, nous faisons ceci et nous allons le faire correctement.’ «

Selon la MPAA, Combat mortel a été classé R pour sa violence sanglante et son langage tout au long, et certaines références grossières. En d’autres termes, tous les ingrédients nécessaires à une adaptation parfaite.

Avec Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Raiden, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Joe Taslim comme Bi-Han / Sub-Zero et Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi / Scorpion, Combat mortel suit le combattant de MMA, Cole Young (Lewis Tan), à la recherche des plus grands champions de la Terre pour affronter les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

Combat mortel est sorti en salles à l’international le 8 avril 2021 et devrait sortir par Warner Bros. Pictures aux États-Unis le 23 avril 2021, dans les salles traditionnelles et IMAX. Le film sera également diffusé simultanément sur HBO Max pour une durée limitée. Cela nous vient grâce à WaterTower Music.

